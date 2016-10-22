Самую большую школу Москвы откроют в 2018 году

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Самую большую школу Москвы, рассчитанную на 2,1 тысячи учеников, откроют в 2018 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Строительство образовательного учреждения уже началось. Расположится оно в Некрасовке. Помимо этой, в районе планируется построить еще одну школу и четыре детских сада.