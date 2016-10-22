Самую большую школу Москвы откроют в 2018 году

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Самую большую школу Москвы, рассчитанную на 2,1 тысячи учеников, откроют в 2018 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Строительство образовательного учреждения уже началось. Расположится оно в Некрасовке. Помимо этой, в районе планируется построить еще одну школу и четыре детских сада.
Как пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, для каждого из четырех блоков будет использовано свое цветовое решение. Это позволит визуально разбить длинное здание на сомасштабные части.
Школа будет иметь три входа – два с северной стороны, для начальной школы и отдельно для средней и старшей, а также парадный вход с южной стороны. Здесь же будет размещено спортивное ядро с беговой дорожкой, площадки для бадминтона и баскетбола и поле для минифутбола.