Карта пунктов приема вещей для школьников появилась на портале открытых данных

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Портал открытых данных опубликовал список пунктов приема благотворительной помощи для многодетных и малообеспеченных московских семей.

Сбор вещей пройдет с 23 по 28 августа в рамках акции "Семья помогает семье: готовимся к школе!". По всему городу откроют 219 стационарных и передвижных пунктов сбора.

Любой москвич сможет принести туда все необходимое для подготовки к новому учебному году. Принимать будут одежду, обувь, канцелярские принадлежности, книги, ранцы, спортивный инвентарь.

Акция проходит в Москве уже в одиннадцатый раз. В прошлом году помощь получили 9156 нуждающихся семей. Часть собранных вещей передали в реабилитационные образовательные центры, где живут и учатся дети с ограниченными возможностями.

В городе также постоянно действуют пункты обмена вещами для многодетных семей. Горожане могут принести в 33 точки ненужные вещи, например, одежду, игрушки, детскую мебель, коляски, школьные принадлежности или спортивные товары, и обменять их. Пункты располагаются в городских центрах поддержки семей, которые есть во всех столичных округах.