Безопасные шашлыки: Как выбрать жидкость для розжига углей

Опасные шашлыки: как правильно пользоваться жидкостью для розжига

С каждым годом растет число людей, которые пострадали при приготовлении шашлыка в летний сезон. Как правило, отдыхающие получают ожоги при использовании жидкостей для розжига.

Какую продукцию выбрать и как ей правильно пользоваться, чтобы не оказаться в больнице, выяснил телеканал "Москва 24".

Чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что покупатели не считают нужным читать состав горючих смесей. Как считает эксперт в области химического анализа продуктов питания и общего потребления Павел Щербаков, предпочтение стоит отдавать именно тем веществам, в составе которых парафины.

"Когда на этикетке пишут "жидкие углеводороды", то чаще всего имеют в виду спирты", – отметил эксперт. Такое вещество быстро выгорает, и попытки подлить уже в огонь могут закончится госпитализацией.

Пламя подбирается по струе к горлу бутылки, человек пытается стряхнуть, но только расплескивает жидкость.

Как утверждают эксперты, год от года количество пострадавших растет в геометрической прогрессии. По словам руководителя ожогового центра Юрия Тюрникова, с начала сезона они выписали 18 пострадавших от огня при приготовлении шашлыков. Связано это, как правило, с жидкостью для розжига.

Вред здоровью могут причинить и другие добавки. Определить примерный состав можно и на глаз: если при взбалтывании бутылки появляется обильная пена, то возможно, что производитель добавил туда бензин или ацетон, из-за которых жидкость превращается во взрывоопасную.

По правилам, сначала на сухие угли нужно вылить немного жидкости, подождать 5-10 минут, пока угли пропитаются, и только потом поджигать. Загоревшуюся бутылку нужно бросить в сторону, где нет людей – она может взорваться.

Разводить костры можно также не везде: список пикниковых точек опубликован на портале департамента природопользования и охраны окружающей среды. За приготовление шашлыка в неположенном месте - штраф до 5 тысяч рублей.