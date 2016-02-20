Российские прыгуны в воду прибегли к помощи шамана

Фото: ТАСС/Геннадий Хамелянин

Российские прыгуны в воду поехали на отборочный турнир к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро с шаманом. Кстати, женская часть команды уже не прошла отбор, сообщает "Р-Спорт".

Прыгуньи остались без лицензий на Олимпийские игры в синхронных прыжках с вышки по итогам выступления на Кубке мира в Рио-де-Жанейро. Путевки на Игры спортсмены не получают автоматом, а добывают в квалификации. В прыжках в воду это Кубок мира.

Российская команда решила готовиться к Олимпиаде довольно нетрадиционным способам. Прыгуны не взяли с собой массажиста, зато в команде внезапно оказался шаман. По всей видимости, его горячие молитвы должны были помочь спортсменам добиться победы, но никакого результата это не принесло.

Впрочем, полностью шансов на участие в Олимпиаде россиянки еще не лишились. Остаются индивидуальные соревнования.

Отметим, что к помощи шаманов, колдунов и экстрасенсов очень любят прибегать африканские футбольные сборные. Свой пожизненный шаман имеется у команды Камеруна, аналогичная ситуация и в Гане.

Правда, никакие шаманы пока не смогли помочь ни одной из африканских команд стать чемпионом мира по футболу.