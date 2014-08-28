В Москве пройдет Кубок мэра по шахматам

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30 и 31 августа в Москве состоится Кубок мэра по шахматам. Мероприятие пройдет на ВДНХ с 12.00 до 20.00.

В первый день соревнований посетителей ждет яркая театрализованная церемония открытия шахматного турнира, выступление официальных лиц и представителей шахматной элиты, проведение турниров по блицу. В расписании второго дня - финальный турнир на Кубок мэра.

В соревнованиях примут участие победители отборочных этапов и приглашенные гроссмейстеры. Финалом мероприятия станет торжественная церемония награждения победителей и призеров турниров, а также вручение главного приза - Кубка мэра и ценных подарков.

Завершит двухдневный турнир по шахматам выступление известного певца и музыканта Алексея Глызина.