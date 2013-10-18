"Лошадью ходи!": самые яркие матчи за звание чемпиона мира по шахматам

"Интервью": Карпов: "8 тысяч долларов за ход - такого еще не было"

35 лет назад завершился шахматный матч между Карповым и Корчным за звание чемпиона мира, победу в нем одержал Карпов. Он вошел в историю как один из самых долгих по времени – турнир длился три месяца. M24.ru вспоминает самые яркие матчи за шахматную корону.

"Лошадью ходи!" – кто не помнит эту крылатую фразу из фильма "Джентльмены удачи"? А, скажем, междупланетный шахматный конгресс в Васюках под предводительством ведущего гроссмейстера Остапа Бендера? Шахматы прочно вошли в нашу жизнь и заняли в ней место, которое уже невозможно заполнить чем-то другим.

Шахматы – одна из древнейших игр, которая осталась практически неизменной до наших времен. Фигурки по доске передвигали еще полторы тысячи лет назад в древней Индии, но официальное рождение шахмат в том виде, в котором они существуют по сей день, относится к XV веку. Случилось оно в Европе.

На протяжении примерно 350 лет сильнейших никто не определял. Конечно, в то время существовали шахматисты, которых негласно считали сильнейшими, такие как Греко и Филидор, но достаточного количества турниров для реальной оценки силы гроссмейстеров не проводилось.

Не стали чемпионами мира и такие мастера, как Пол Морфи и Адольф Андерсен, - только потому, что в то время титула не существовало. Он появился в 1883 году, когда австриец Вильгельм Стейниц бросил вызов прусскому шахматисту Иоганну Цукерторту. Правда, сам поединок между двумя гроссмейстерами состоялся лишь в 1886 году – почти три года шахматисты обговаривали условия проведения матча.

Самый первый турнир, определивший чемпиона мира по шахматам, играли до 10 побед. Победитель получил огромную по тем временам сумму денег – тысячу долларов. Удача улыбнулась Стейницу, который, проигрывая по ходу матча, сумел переломить ход поединка и склонил чашу весов в свою сторону. Отметим, что с этого момента правила еще не раз менялись: играли до 6 побед, затем было введено ограничение на количество матчей и так далее.

Трижды Стейниц успешно защитил звание чемпиона мира, а вот на пятом поединке споткнулся. Новым обладателем шахматной короны стал немец Эмануэль Ласкер. Завоевание титула стало для Ласкера необычно легким: он одержал десять побед против пяти у своего знаменитого противника в ходе матча, который прошел в Нью-Йорке, Филадельфии и Монреале.

Примечательно, что начало поединка было равным: Стейниц и Ласкер одержали по две победы, но затем немец выиграл пять партий подряд и фактически лишил оппонента шансов продолжить борьбу. В то время много говорили о том, что Стейниц потерпел поражение из-за солидного возраста (гроссмейстеру было 58 лет), бессонницы и ряда других околоигровых моментов. Впрочем, Ласкер удерживал чемпионское звание дольше других обладателей титула – его не могли победить в течение 27 лет.

В 1927 году чемпионом мира впервые стал русский гроссмейстер Александр Алехин. В напряженном матче он одержал победу над кубинцем Хосе Раулем Капабланкой, который шестью годами ранее сверг с шахматного трона казавшегося вечным Ласкера.

Александр Алехин. Фото: ИТАР-ТАСС

Матч запомнился своей необычайной длительностью: несмотря на то что по регламенту для победы достаточно было успеха в шести партиях, гроссмейстеры почти три четверти партий свели вничью. А победил – неожиданно для всех – Алехин, которого до начала матча никто не расценивал как серьезного претендента на шахматную корону. Более того, до старта матча с Капабланкой, претендент не смог выиграть у кубинца ни одной поединка!

На счету Александра Алехина есть и другое невероятное достижение: он единственный из гроссмейстеров умер непобежденным. Точнее, победить Алехина удалось голландцу Максу Эйве, но спустя два года он был разгромлен в ответ - и гроссмейстерский "трон" оказался прочто занят Александром до самой его смерти.

После кончины Алехина в 1946 году шахматная федерация провела турнир, чтобы определить нового сильнейшего игрока. В нем приняли участие пять лучших гроссмейстеров того времени, в том числе и Эйве. Голландцу не повезло: он занял последнее место, выиграв за весь турнир только одну партию.

Победу одержал советский гроссмейстер Михаил Ботвинник, уступивший лишь дважды. И то, вторую партию Ботвинник проиграл уже после того, как стало ясно: он станет чемпионом.

Михаил Таль и Михаил Ботвинник. Фото: ИТАР-ТАСС

В 1972 году состоялся поединок, который окрестили "матчем столетия". Собственно, ничем особенным он бы не выделился, если бы не один факт: в разгар "холодной войны" за одним столом сошлись в битве советский чемпион мира Борис Спасский и американский вундеркинд Роберт Фишер.

В этом матче было очень мало шахмат и очень много политики. Эпатажный Фишер играл на публику, и Запад жаждал поражения Спасского, а в Советском Союзе эта всеобщая истерия не ощущалась, ведь уже более 20 лет советские гроссмейстеры по цепочке сменяли друг друга на шахматном "троне".

Сначала Фишер не явился на церемонию открытия матча, а затем не пришел на вторую партию, предварительно известив всех о том, что телевизионные камеры мешают "полету его шахматной мысли", и вообще, надо играть на тех условиях, которые предлагает он сам. Спасский принял эти условия, и третья партия поединка прошла в закрытом помещении без зрителей с одной установленной в помещении камерой с дистанционным управлением.

Спасский и Фишер во время матча-реванша. Фото: ИТАР-ТАСС

По всей видимости, требования Фишер выдвигал неспроста: матч проходил под его диктовку. Спасскому удалось выиграть у американца лишь одну партию, тогда как Фишер одержал 7 побед и стал чемпионом мира. Кстати, этот поединок побил рекорд по призовому фонду, впервые сумма составила 250 тысяч долларов.

В 1978 году советский гроссмейстер Анатолий Карпов и экс-советский шахматист Виктор Корчной, который на тот момент не имел гражданства, сыграли один из самых длинных матчей в истории битв за шахматную корону.

Аналогично ситуации Спасский-Фишер, поединок рассматривался как противостояние СССР и Запада (Корчной бежал из Советского Союза и попросил политического убежища в Швейцарии), поэтому без скандалов не обошлось: Корчной заявил, что сопернику оказывал поддержку советский гипнотизер, сидевший в зале. Еще забавнее была ситуация, произошедшая в середине матча: когда Карпову передали стакан йогурта, Корчной заявил протест – по его мнению, цвет йогурта призван был подсказать противнику план на дальнейшую игру.

Что касается самого матча, то балом в нем правили ничьи. Чемпион и претендент не рисковали, предпочитая большинство партий завершать "дружбой". С небольшим преимуществом – шесть побед против пяти – матч выиграл Карпов. А вничью сыграли 21 раз.

Среди всех поединков Карпова больше всего известно его противостояние с Гарри Каспаровым. Гроссмейстеры сыграли друг с другом пять поединков, из которых три выиграл Каспаров, один завершился вничью, а еще один был признан несостоявшимся.

Гарри Каспаров. Фото: ИТАР-ТАСС

Именно несостоявшийся матч и стал самым известным в серии встреч гроссмейстеров: чтобы прервать битву, в которой и чемпион, и претендент аж 40 раз сыграли вничью, потребовалось вмешательство президента ФИДЕ Кампоманоса, причем и Карпов, и Каспаров протестовали против его решения.

Василий Макагонов