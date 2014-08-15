Во время олимпиады в Норвегии скончались два шахматиста

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Во время олимпиады в норвежском городе Тромсе скончались шахматисты из Узбекистана и Сейшельских островов, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию.

Тело узбекского спортсмена обнаружили в отеле Тромсе в четверг вечером,14 августа. По мнению полицейских, что смерть не носит криминальный характер. В данный момент представители турнира пытаются связаться с родственниками этого шахматиста.

Кроме того, вчера скончался и шахматист команды Сейшельских Островов. Инцидент произошел, когда завершилось большинство партий - мужчине стало плохо прямо во время партии, и он умер, несмотря на попытки медиков оказать ему помощь. На церемонии закрытии соревнований почтили память шахматиста минутой молчания.

Напомним, Всемирная шахматная Олимпиада проходила в Тромсе с 1 по 14 августа. В женских соревнованиях победила сборная России, одержав победу в 10 матчах и проиграв лишь один поединок. Это третья подряд победа россиянок на Всемирной шахматной олимпиаде. До этого наша сборная выигрывала турниры в Ханты-Мансийске и Стамбуле.