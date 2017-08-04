"Живые шахматы" разыграют сражение русских и французских войск в Бородино

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Международный турнир "Живые шахматы" пройдет в Бородино в воскресенье, 6 августа, сообщает пресс-служба музея-заповедника "Бородинское поле". Российскую сторону представит почетный член Российского военно-исторического общества, гроссмейстер Анатолий Карпов. Его противником станет глава сообщества мушкетеров Франции, герцог Эмери де Монтескью д’Артаньян.

Помимо привычной шахматной доски, напротив визит-центра Бородинского музея появится гигантское поле шахматной битвы, на котором место фигур займу профессиональные реконструкторы в исторических костюмах времен Отечественной войны 1812 года.

"Я считаю, что эта идея очень интересна. Раньше участвовал в подобных играх, когда на стадионах устраивают театрализованное представление", – заявил гроссмейстер Анатолий Карпов. Он также рассказал об итальянском городе Маростика, где "подобное мероприятие проводится традиционно с 1674 года".

В Бородино битва умов превратится в настоящее шоу-представление. Как только один из гроссмейстеров сделает ход, "живые фигуры" на гигантской доске под открытым небом также переместятся. Гостей мероприятия ждет не только турнир, но и разнообразные интерактивные площадки, где можно будет познакомиться с военным бытом эпохи наполеоновских войн.