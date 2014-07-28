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Сериалы

28 июля 2014, 12:31

Для нового сезона "Американской истории ужасов" нашли главного злодея

сериалы новые сезоны

Фото: facebook.com/americanhorrorstory

Главным злодеем нового сезона "Американской истории ужасов" (American Horror Story) станет актер из "Острова проклятых" (Shutter Island), "Готики" (Gothika) и "Гран Торино" (Gran Torino) Джон Кэрролл Линч.

Кроме того, "новичком" сериала окажется Финн Уитрок, появлявшийся в "Обыкновенном сердце" (The Normal Heart) и "Ное" (Noah).

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Возглавит "Фрик-шоу", или "Цирк уродов", (Freak Show) Джессика Лэнг. Актеры Кэти Бейтс и Эван Питерс сыграют мать и сына, Саре Полсон досталась роль двухголовой Бетти и Дот. Также в новом сезоне заняты и другие актеры, появлявшиеся в предыдущих частях антологии – Эмма Робертс, Анджела Бассетт, Дэнис О’Хэйр, сообщает Vulture.

Пока неизвестно, присоединится ли к "Фрик-шоу" звезда "Как я встретил вашу маму" (How I Met Your Mother) Нил Патрик Харрис. Недавно он попросил создателя "Американской истории ужасов", Райана Мерфи, взять его в сериал.

Мерфи, в свою очередь, написал в Twitter, что у него найдется роль для Нила Патрика Харриса. Впрочем, информация о том, что актер снимется в "Фрик-шоу" пока не была подтверждена.

Сериал "Американская история ужасов" примечателен тем, что каждый его сезон является самостоятельной картиной со своей темой и своим сюжетом. Из сезона в сезон зрители видят одних и тех же актеров, но в разной обстановке и в разных образах.

Так, сначала зрители наблюдали за домом-убийцей и призраками, второй сезон окунул их в атмосферу психиатрической лечебницы, а третий заставил следить за жизнью ведьм.

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