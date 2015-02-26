Леди Гага снимется в "Американской истории ужасов"

Леди Гага. Скриншот видео из Twitter певицы

В пятом сезоне "Американской истории ужасов" снимется Леди Гага. Об этом певица написала в своем Twitter.

Кроме того, из видео, которое певица прикрепила к посту в микроблоге, следует, что у новой части антологии уже есть название – "Американская история ужасов: Отель" (American Horror Story: Hotel). Детали сюжета создатели пока держат в секрете.

Пока Гага стала единственным членом актерского состава, чье участие в съемках пятого сезона официально подтверждено, сообщает The Hollywood Reporter.

Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) – американская певица, автор песен, продюсер. Свой дебютный альбом она выпустила в 2008 году. В настоящее время на счету Гаги – четыре полноценных альбома и один EP (мини-альбом). Известна своим ярким стилем, необычными костюмами, эпатажностью. Певица имеет множество музыкальных наград, в том числе несколько "Грэмми".

Ранее Гага уже пробовала себя как актриса – снималась в фильмах "Город грехов 2", "Мачете убивает".

"Бронируйте прямо сейчас. #GaGaAHSHotel"

"Американская история ужасов" - сериал-антология, создателями стали Райан Мерфи и Бред Фолчек. Каждый сезон является самостоятельной многосерийной картиной со своей темой и сюжетом. Из сезона в сезон зрители видят одних и тех же (в основном) актеров, но в разной обстановке и образах.

Так, сначала зрители наблюдали за домом-убийцей и призраками, второй сезон окунул их в атмосферу психиатрической лечебницы, а третий заставил следить за жизнью ведьм. Четвертый сезон антологии, "Фрик-шоу", рассказал об одном из последних в США цирке уродов. Показ "Фрик-шоу" завершился в январе.

Сериал был продлен на пятый сезон еще в октябре прошлого года. Премьера новой порции эпизодов намечена на октябрь этого года, сезон будет состоять из 13 серий.

Райан Мерфи и Брэд Фэлчак неоднократно заявляли, что у них уже есть идеи по поводу тематики новой части антологии.

Среди регулярных актеров "Американской истории ужасов" - Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бейтс и другие. Кто из них появится на телеэкране в будущем году, пока не уточняется, однако авторы шоу надеются, что главная звезда сериала, Джессика Лэнг, не откажется сниматься в продолжении шоу – несмотря на то, что ранее она планировала завершить актерскую карьеру.

Как ранее заявлял Мерфи, в первых эпизодах четвертого сезона "Американской истории" можно найти "зацепки", по которым внимательным зрителям удастся догадаться о тематике будущих серий.