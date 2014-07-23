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Культура

23 июля 2014, 13:42

Энтони Хопкинс сыграет в сериале про восстание роботов

сериалы Энтони Хопкинс телешоу кино

Энтони Хопкинс. Фото: imdb.com

Энтони Хопкинс переместится на телеэкран – он сыграет одну из главных ролей в пилоте нового сериала американского канала HBO "Западный мир" (Westworld). Многосерийная картина будет основана на одноименном фильме 1973 года выпуска, рассказавшем о восстании роботов.

Оригинальный фильм снял Майкл Крайтон. Роли исполнили Юл Бриннер, Ричард Бенджамин, Джеймс Бролин. Речь в ленте идет об обитателях гигантского тематического парка – роботах. Посетители парка могут делать с ними что угодно – любить, общаться и даже убивать. Те же не дают сдачи и не испытывают эмоций. В какой-то момент, однако, случается компьютерный сбой, и роботы начинают восстание.

Сценарий пилота написали автор проекта Джонатан Нолан ("Престиж", "Темный рыцарь", "Помни") и его супруга Лиза Джой Нолан, продюсером сериала стал, в частности, Джерри Вейнтрауб ("Одиннадцать друзей Оушена"), сообщает Deadline.

Хопкинс сыграет доктора Роберта Форда, талантливого креативного директора и главного программиста парка роботов "Западный мир".

Помимо оскароносного Хопкинса, в шоу приглашена известная актриса Эван Рейчел Вуд ("Рестлер", "Настоящая кровь", "Мгновения жизни").

Энтони Хопкинс сыграл в таких фильмах, как "Молчание ягнят" (за работу в нем он получил "Оскар"), "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Маска Зорро". Примечательно, что, хотя сам актер редко появлялся на телеэкране, он выражал восхищение сериалом "Во все тяжкие".

Посмотрев криминальную эпопею запоем, Хопкинс даже написал исполнителю главной роли, Брайану Крэнстону, письмо, в котором отметил выдающийся талант всей команды драмы. Крэнстона же Хопкинс назвал лучшим актером всех времен.

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