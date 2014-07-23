Энтони Хопкинс сыграет в сериале про восстание роботов

Энтони Хопкинс. Фото: imdb.com

Энтони Хопкинс переместится на телеэкран – он сыграет одну из главных ролей в пилоте нового сериала американского канала HBO "Западный мир" (Westworld). Многосерийная картина будет основана на одноименном фильме 1973 года выпуска, рассказавшем о восстании роботов.

Оригинальный фильм снял Майкл Крайтон. Роли исполнили Юл Бриннер, Ричард Бенджамин, Джеймс Бролин. Речь в ленте идет об обитателях гигантского тематического парка – роботах. Посетители парка могут делать с ними что угодно – любить, общаться и даже убивать. Те же не дают сдачи и не испытывают эмоций. В какой-то момент, однако, случается компьютерный сбой, и роботы начинают восстание.

Сценарий пилота написали автор проекта Джонатан Нолан ("Престиж", "Темный рыцарь", "Помни") и его супруга Лиза Джой Нолан, продюсером сериала стал, в частности, Джерри Вейнтрауб ("Одиннадцать друзей Оушена"), сообщает Deadline.

Хопкинс сыграет доктора Роберта Форда, талантливого креативного директора и главного программиста парка роботов "Западный мир".

Помимо оскароносного Хопкинса, в шоу приглашена известная актриса Эван Рейчел Вуд ("Рестлер", "Настоящая кровь", "Мгновения жизни").