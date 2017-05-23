Стартовал новый "Твин Пикс": кажется, никто ничего не понял

Кадр из сериала "Твин Пикс"/twitter.com/SHO_TwinPeaks
Спустя 25 лет на экраны вышел новый сезон сериала "Твин Пикс". В США пилотную серию показали 21 мая, в России – на день позже. Всего в новом сезоне будет 18 серий.
Критики новое творение Майла Фроста и Дэвида Линча оценили высоко, а вот телезрители, похоже, ничего не поняли. Все комментарии в твиттере сводятся к одному: режиссеры не растеряли хватку за четверть века и сняли что-то невероятно абсурдное и пугающе-прекрасное.
Я не поняла, спецагент Купер застрял в вигваме?? Боб вышел из вигвама? #twinpeaks— wristcutter |-/ (@mara_hlc) 22 мая 2017 г.
Короче я конечно все понимаю но 1 серию 3 сезона ТВИН ПИКС я не понимаю#твинпикс #TwinPeaks2017 #twinpeaks— *плак* (@roza_food) 22 мая 2017 г.
29, а #твинпикс все равно стремно смотреть без мамы 😫— Царица (@regisma888) 22 мая 2017 г.
Новый сезон #ТвинПикс Сочные диалоги и полная шизофрения почти всего происходящего. Ну круто, круто... 😵🤥🙃— Кори Соколов (@coreysokol) 23 мая 2017 г.
Ох, посмотрел две серии нового #TwinPeaks. Очень сумбурно, безумно, абсурдно и в основном не комфортно. Но прекрасно. Квинтэссенция Линча.— Никко (@iN1kk0) 22 мая 2017 г.
Люси вообще не изменилась.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) 22 мая 2017 г.
Похоже самым загадочным будут линии "Босса" и Лоры. Потому как линия поимки Купером двойника кажется мне очевидной. #TwinPeaks #ТвинПикс— А.З. (@viruaz) 22 мая 2017 г.
