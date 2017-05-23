Форма поиска по сайту

23 мая 2017

Культура

Стартовал новый "Твин Пикс": кажется, никто ничего не понял

Кадр из сериала "Твин Пикс"/twitter.com/SHO_TwinPeaks

Спустя 25 лет на экраны вышел новый сезон сериала "Твин Пикс". В США пилотную серию показали 21 мая, в России – на день позже. Всего в новом сезоне будет 18 серий.

Критики новое творение Майла Фроста и Дэвида Линча оценили высоко, а вот телезрители, похоже, ничего не поняли. Все комментарии в твиттере сводятся к одному: режиссеры не растеряли хватку за четверть века и сняли что-то невероятно абсурдное и пугающе-прекрасное.

[html]


[/html]
[html]
[/html]
[html]
[/html]
[html]
[/html]
[html]
[/html]
[html]
[/html]
[html]
[/html]

Редакция m24.ru сняла фильм об ожидании третьего сезона сериала "Твин Пикс"
сериалы Дэвид Линч Твин Пикс

