Джозеф Гордон-Левитт может сыграть Эдварда Сноудена

Джозеф Гордон-Левитт. Фото: imdb.com

Главную роль в фильме Оливера Стоуна об экс-разведчике Эдварде Сноудене может сыграть Джозеф Гордон-Левитт ("Темный рыцарь: Возрождение легенды", "500 дней лета", "Начало").

Режиссер уже предложил актеру принять участие в съемках, хотя переговоры по поводу гонорара еще не начались, сообщает Variety.

Стоун снимет "Файлы Сноудена" (The Snowden Files) по собственному сценарию. Он также стал одним из продюсеров картины – вместе с Эриком Копелоффом и Морисом Борманом. Фильм будет основан на книге "Время спрута", которую написал юрист Сноудена Анатолий Кучерена.

Если Левитт подпишет контракт, съемки фильма могут начаться уже в начале 2015 года.

Ранее сообщалось, что в основу картины Стоуна ляжет произведение бывшего сотрудника газеты Люка Хардинга "Файлы Эдварда Сноудена: история самого разыскиваемого человека в мире изнутри".

Оливер Стоун – обладатель трех премий "Оскар". Два он получил как режиссер (за "Рожденный четвертого июля" и "Взвод"), один – как сценарист ("Полуночный экспресс"). Стоун также снял "Лицо со шрамом", "Дорз". Джозеф Гордон-Левитт известен ролями в фильмах "500 дней лета", "Начало", "Город грехов 2" и многих других. Он также снимался в сериале "Третья планета от Солнца".



Напомним, бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета. Американские спецслужбы также прослушивали телефонные разговоры интернет-пользователей в Skype и читали почтовую переписку в Сети.

После разглашения секретных данных Сноуден вынужден был покинуть страну - там его ожидает суд. Экс-агент ЦРУ сначала прибыл в Гонконг, а затем прилетел в Москву. Больше месяца он находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", пока не получил временное убежище в России.

В августе Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года.