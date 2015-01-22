Мистер Бин вернется на телеэкраны этой весной

Комический персонаж Роуэна Аткинсона мистер Бин вернется на экраны весной 2015 года в рамках благотворительного телемарафона канала BBC, сообщает The Telegraph.

Роуэн уже закончил съемки. Первый эпизод с мистером Бином покажут 13 марта. Подробности сценария пока не известны.

"Мистер Бин"

- английский комедийный телесериал, состоящий из получасовых серий. Главную роль исполняет британский актер Роуэн Аткинсон. Первая серия вышла 1 января 1990 года, а последняя под названием "Спокойной ночи, Мистер Бин" - в октябре 1995 года. В 1997 и 2007 годах вышли полнометражные фильмы.

Образ Бина был разработан Аткинсоном, когда он учился в Оксфордском университете. В сериале рассказывают о самых обычных повседневных задачах, с которыми мистер Бин если и справляется, то делает это необычно. Чаще всего его действия приводят к разрушениям. В целом, Аткинсон играет не произнося ни слова, как комический актер немого кино.

В 2012 году, на открытии Олимпиады в Лондоне, Роуэн Аткинсон появился в образе мистера Бина. 6 января Аткинсон отпраздновал свое 60-летие.

