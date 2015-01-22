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Сериалы

22 января 2015, 11:12

Мистер Бин вернется на телеэкраны этой весной

сериалы мистер Бин комедии Роуэн Аткинсон

Фото: facebook.com/MrBean

Комический персонаж Роуэна Аткинсона мистер Бин вернется на экраны весной 2015 года в рамках благотворительного телемарафона канала BBC, сообщает The Telegraph.

Роуэн уже закончил съемки. Первый эпизод с мистером Бином покажут 13 марта. Подробности сценария пока не известны.

"Мистер Бин" - английский комедийный телесериал, состоящий из получасовых серий. Главную роль исполняет британский актер Роуэн Аткинсон. Первая серия вышла 1 января 1990 года, а последняя под названием "Спокойной ночи, Мистер Бин" - в октябре 1995 года. В 1997 и 2007 годах вышли полнометражные фильмы.

Образ Бина был разработан Аткинсоном, когда он учился в Оксфордском университете. В сериале рассказывают о самых обычных повседневных задачах, с которыми мистер Бин если и справляется, то делает это необычно. Чаще всего его действия приводят к разрушениям. В целом, Аткинсон играет не произнося ни слова, как комический актер немого кино.

В 2012 году, на открытии Олимпиады в Лондоне, Роуэн Аткинсон появился в образе мистера Бина. 6 января Аткинсон отпраздновал свое 60-летие.


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