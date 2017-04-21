Телеканал HBO опубликовал официальные фото новой "Игры престолов"

Телеканал HBO опубликовал официальные фото седьмого сезона "Игры престолов".

На снимках есть все ключевые герои сериала: Джон Сноу (Кит Харингтон), Серсея Ланнистер (Лина Хиди), Джейми Ланнистер (Николай Костер-Вальдау), Петир Бейлиш (Эйдан Гиллен), Санса Старк (Софи Тернер), Арья Старк (Мэйси Уильямс), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж). Всего было опубликовано 15 кадров из эпизодов нового сезона.

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится 16 июля 2017 года, в России – 17 июля. В этот раз поклонников саги ждет всего семь серий.

Ранее сообщалось, что HBO опубликовал промо-ролик нового сезона, который собрал почти пять миллионов просмотров за сутки.