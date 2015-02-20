Гас Ван Сент снимет сериал про салемских ведьм

Гас Ван Сент. Фото: imdb.com

Режиссер "Умницы Уилла Хантинга" снимет пилот сериала про салемских ведьм под названием "Новый мир" (New World) для американского телеканала HBO.

Автор сериала - создательница "Оранжевый - хит сезона" и сценарист "Секса в большом городе" Дженджи Коэн.

Драма будет исследовать обстоятельства, которые привели к массовой истерии в Салеме и заставили его жителей ненавидеть друг друга. Снимать "Новый мир" начнут весной в Массачусетсе, сообщает The Hollywood Reporter.

Салем - город в штате Массачусетс. Первое поседение здесь основали в 1626 году. Салем был известен строгостью пуританских нравов своих жителей. Самым ярким проявлением нетерпимости местных стали расправы над ведьмами в 1692-1693 годах.

Напомним, что в апреле прошлого года на телеканале WGN America вышел другой сериал про тех же ведьм - "Салем". В основу сюжета лег реальный судебный процесс над салемскими ведьмами, в результате которого несколько десятков женщин были казнены, а несколько сотен – отправлены в тюрьму. Произошло все это в 1692 году. Сериал уже продлен на второй сезон.

Гас Ван Сент - американский режиссер, на его счету, кроме "Умницы Уилла Хантинга", такие фильмы, как "Харви Милк", "

Земля обетованная".