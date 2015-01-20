Зима близко: пять главных причин сериаломании

"Игра престолов", "Во все тяжкие", "Друзья", "Доктор Хаус" - сериалов с каждым сезоном становится все больше, их качество растет, аудитория увеличивается. Правда, есть одно "но": феномен сериаломании.

M24.ru нашло пять причин навязчивого желания постоянно смотреть сериалы и выяснило, как следить за любимыми телешоу, не рискуя потерять связь с реальностью.

1. Потому что там все по-другому

"Игра престолов". Фото: страница сериала на Facebook

Первым зарубежным сериалом, показанным еще во времена СССР, стал "Рабыня Изаура". "Мыло" про добрую и честную девушку и богатого и жестокого владельца тростниковой плантации сменилось другими эпопеями о людях, чья жизнь была безнадежно далека от нашей: "Богатые тоже плачут", "Просто Мария", "Санта-Барбара".

В этих телешоу все было "по-зарубежному", то есть не так, как у нас: большие дома, богатые семейные династии, шикарные наряды. Конечно, неизбалованные сериальным многообразием россияне 1980-1990-х готовы были "проглотить" все, что предлагало им телевидение. Но и чужеродность героев телешоу, их явное отличие от соотечественников делала свое дело – зрители с неистовым интересом ныряли в чужой мир и его страсти, тщательно стараясь стать его частью. Хотя бы по другую сторону телевизора.

Сегодня сериалов, которые отправляют зрителей в параллельную реальность, тоже немало. "Игра престолов" приглашает в волшебный Вестерос, "Карточный домик" - в мир американской политической элиты, "Дневники вампира" - в жизнь сверхъестественных существ.

Сериалы подбрасывают зрителю ситуации, которые в реальной жизни ни за что не случатся. Здесь все интересно, необычно, вверх ногами и уж точно никак не похоже на то, что происходит с обычным смертным в привычные будни. Вера Радостная психолог, арт-терапевт Сериалы подбрасывают зрителю ситуации, которые в реальной жизни ни за что не случатся. Здесь все интересно, необычно, вверх ногами и уж точно никак не похоже на то, что происходит с обычным смертным в привычные будни.

2. Потому что они такие же как мы

"Друзья". Фото: страница сериала на Facebook

Есть сериалы, в героях которых, напротив, легко узнаешь себя. Например, "Друзья" - история большинства современных молодых людей, ищущих свой путь и свою половинку, "Форс-мажоры" - зеркало для кучи юристов, "Бывает и хуже" - иллюстрация жизни небогатой семьи с детьми.

Следить за персонажами, в поведении которых ты узнаешь собственные привычки, мысли и настроения, не менее приятно, чем погружаться в сказочный мир, героем которого ты никогда не станешь.

Скорее всего, человек, который смотрит сериал потому, что находит в нем похожих на себя героев, все равно получает в телешоу что-то, чего ему не хватает в реальности. Сериаломания – это всегда некое замещение. Скорее всего, человек, который смотрит сериал потому, что находит в нем похожих на себя героев, все равно получает в телешоу что-то, чего ему не хватает в реальности. Сериаломания – это всегда некое замещение. Говоря про тех же "Друзей": в привычной жизни у человека может быть много приятелей, но ему в отношениях с ними четко не хватает фактов, над которыми хочется посмеяться. Постоянное погружение в сериальную действительность в любом случае происходит в тот момент, когда человек выбирает получение тех или иных эмоций не в жизни, а через какие-то другие источники.

Вера Радостная психолог, арт-терапевт

3. Потому что сериалы помогают отвлечься

"Как я встретил вашу маму". Фото: страница сериала на Facebook

На работе снова отчитали? Ну и что с того? Вот, в "Игре престолов" трагически отправили в мир иной очередного полюбившегося персонажа. А ссора с парнем вообще ничто по сравнению с той, которая произошла между Россом и Рейчел.

Не важно, что вы смотрите – ситком типа "Как я встретил вашу маму" или драму в духе "Во все тяжкие": включая сериал, вы в любом случае отвлекаетесь от насущных проблем. Комедии помогают зрителю отдохнуть душой, остросюжетные драмы - забыть про собственные жизненные неурядицы и увлечься экранными.

4. Потому что с героями сериалов можно долго не прощаться

"Бывает и хуже". Фото: страница сериала на Facebook

Даже самый длинный полнометражный фильм редко длится больше трех часов – за такое время можно влюбиться в персонажей, но полностью с ними сродниться вряд ли удастся. Сериал же, напротив, позволяет привыкнуть к героям, проникнуться к ним искренней симпатией, а в конце концов вообще начать считать их чуть ли не новыми членами собственной семьи. К тому же, некоторые сериалы, особенно комедийные, идут годами – персонажи взрослеют, меняются, растут или даже стареют вместе со зрителем.

Чем дольше идет сериал, чем труднее зрителю с ним расстаться. Регулярно наблюдая за одними и теми же героями, сериаломан привыкает к ним и подсаживаешься на многосерийную ленту.

5. Потому что это способ сбежать от реальности

"Во все тяжкие". Фото: страница сериала на Facebook

Просмотр сериалов, впрочем, может быть и банальным способом уйти от реальности. Одно дело – периодически отдыхать, наблюдая за жизнью героев ситкомов или переживать за персонажей остросюжетных драм, другое – полностью погружаться в многосерийные ленты, оставляя собственную жизнь где-то на периферии сознания.

Эскапизм – это стремление личности уйти от действительности в иллюзорный мир фантазий. Он не считается болезнью, но запросто может стать навязчивой манией и помешать нормальному развитию личности. С другой стороны, умеренный эскапизм помогает пережить стресс. – это стремление личности уйти от действительности в иллюзорный мир фантазий. Он не считается болезнью, но запросто может стать навязчивой манией и помешать нормальному развитию личности. С другой стороны, умеренный эскапизм помогает пережить стресс. Эскапизмом может быть как активная деятельность (карьера, творчество, спорт), так и пассивная (просмотр кино, сериалов, компьютерные игры).



Просмотр сериалов может быть способом уйти от объективной реальности, которая не так хороша, как хотелось бы. Так люди находят замену тому, чего в их жизни нет: например, если хочется более открытых контактов, эмоций, общения, смотрят сериалы, где есть разнообразные романтические и дружеские отношения, происходят какие-то конфликты, интересные истории и так далее. Просмотр сериалов может быть способом уйти от объективной реальности, которая не так хороша, как хотелось бы. Так люди находят замену тому, чего в их жизни нет: например, если хочется более открытых контактов, эмоций, общения, смотрят сериалы, где есть разнообразные романтические и дружеские отношения, происходят какие-то конфликты, интересные истории и так далее. Наблюдать за чужой жизнью – значит не жить своей.

Вера Радостная психолог, арт-терапевт

Какие еще есть формы эскапизма

Компьютерные игры

Другая форма пассивного эскапизма – игры. Здесь тоже есть, где разгуляться: хочешь – играй на компьютере, хочешь – на планшете, хочешь – на большом экране телевизора с помощью Xbox или PlayStation. Видов игрушек тоже полно – от стрелялок и гонок до стратегий. В общем - на любой вкус.

Кто-то выбирает Кто-то выбирает The Sims , где нужно создать семью: можно найти мужчину, родить от него четверых детей, потом завести еще пятерых, построить дом, сад. С головой погружаясь в такую игру, человек с легкостью может восполнить то, чего у него в реальной жизни. А кто-то предпочитает стрелялки: когда накопилось много агрессии, а приемлемого способа для ее выражения, человек отправляется в виртуальный мир, где можно стрелять, бегать, кого-то убивать. Таким образом он выплескивает то, чему не находится выхода в реальной жизни.

Вера Радостная психолог, арт-терапевт

Книги

Отличный способ эскапизма – чтение книг, особенно сказочных или фантастических. "Властелин колец", "Игра престолов", "Гарри Поттер", "Хроники Нарнии", "Вампирские хроники" - все эти серии позволяют читателям убежать в фантазийный мир, никак или лишь отчасти связанный с реальностью.

Кстати, автор "Властелина колец" Джон Р.Р. Толкин считал, что бегство в воображаемые литературные миры – это хорошо, потому что успокаивает.

Творчество

Писатели, создающие вымышленные миры, и художники, рисующие сказочные и фантазийные образы, тоже, по сути, эскаписты. Пренебрегая обыденностью, которая на них давит, такие творцы придумывают сказочные страны и параллельные реальности, куда потом, в свою очередь, с радостью перемещаются читатели.

Как не превратиться в безнадежного эскаписта

"Властелин колец". Фото: страница трилогии на Facebook

Не посвящайте все свободное время играм или просмотру сериалов (не смотрите целый сезон за один присест – психологи советуют ограничиваться тремя эпизодами),

определите степень влияния сериалов или книг на вашу жизнь: подумайте, как часто вы используете в беседе перлы и шутки героев ситкомов или вспоминаете популярные фразы из многосерийных драм и литературы,

часто ли вы ловите себя на том, что витаете в облаках и мысленно странствуете по воображаемым мирам? Мечтать не вредно – как и фантазировать, – но старайтесь контролировать себя: чаще концентрируйтесь на тех мечтах, которые могут превратиться в реальные цели.

Есть люди, которые действительно играют раз в неделю и полноценно живут, встречаются с друзьями, ходят на фитнес, в кино. Есть те, кто целыми днями только и делает, что играет или смотрит телешоу. Если основную массу времени вы не посвящаете собственной жизни –здесь есть повод для раздумий. Есть люди, которые действительно играют раз в неделю и полноценно живут, встречаются с друзьями, ходят на фитнес, в кино. Есть те, кто целыми днями только и делает, что играет или смотрит телешоу. Если основную массу времени вы не посвящаете собственной жизни –здесь есть повод для раздумий. Граница между неистовым просмотром сериалов, боями за виртуальное пространство в компьютерных играх и тотальным уходом от реальности – в личной осознанности. Вот, только далеко не каждый понимает истинные причины и мотивы тех или иных своих действий.



Если вы чувствуете, что ваши друзья и родные смотрят на вас с испугом, на работе и в учебе частенько возникает легкий кризис, а все помыслы устремлены к монитору и телевизору - самое время задуматься, о том, не слишком ли вас засосала другая реальность, находящаяся где-то по соседству с миром людей.

Вера Радостная психолог, арт-терапевт



Анна Теплицкая