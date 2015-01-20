Зима близко: пять главных причин сериаломании

"Игра престолов", "Во все тяжкие", "Друзья", "Доктор Хаус" - сериалов с каждым сезоном становится все больше, их качество растет, аудитория увеличивается. Правда, есть одно "но": феномен сериаломании.
M24.ru нашло пять причин навязчивого желания постоянно смотреть сериалы и выяснило, как следить за любимыми телешоу, не рискуя потерять связь с реальностью.
1. Потому что там все по-другому
"Игра престолов". Фото: страница сериала на Facebook
Первым зарубежным сериалом, показанным еще во времена СССР, стал "Рабыня Изаура". "Мыло" про добрую и честную девушку и богатого и жестокого владельца тростниковой плантации сменилось другими эпопеями о людях, чья жизнь была безнадежно далека от нашей: "Богатые тоже плачут", "Просто Мария", "Санта-Барбара".
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В этих телешоу все было "по-зарубежному", то есть не так, как у нас: большие дома, богатые семейные династии, шикарные наряды. Конечно, неизбалованные сериальным многообразием россияне 1980-1990-х готовы были "проглотить" все, что предлагало им телевидение. Но и чужеродность героев телешоу, их явное отличие от соотечественников делала свое дело – зрители с неистовым интересом ныряли в чужой мир и его страсти, тщательно стараясь стать его частью. Хотя бы по другую сторону телевизора.
Сегодня сериалов, которые отправляют зрителей в параллельную реальность, тоже немало. "Игра престолов" приглашает в волшебный Вестерос, "Карточный домик" - в мир американской политической элиты, "Дневники вампира" - в жизнь сверхъестественных существ.
2. Потому что они такие же как мы
"Друзья". Фото: страница сериала на Facebook
Есть сериалы, в героях которых, напротив, легко узнаешь себя. Например, "Друзья" - история большинства современных молодых людей, ищущих свой путь и свою половинку, "Форс-мажоры" - зеркало для кучи юристов, "Бывает и хуже" - иллюстрация жизни небогатой семьи с детьми.
Следить за персонажами, в поведении которых ты узнаешь собственные привычки, мысли и настроения, не менее приятно, чем погружаться в сказочный мир, героем которого ты никогда не станешь.
Говоря про тех же "Друзей": в привычной жизни у человека может быть много приятелей, но ему в отношениях с ними четко не хватает фактов, над которыми хочется посмеяться. Постоянное погружение в сериальную действительность в любом случае происходит в тот момент, когда человек выбирает получение тех или иных эмоций не в жизни, а через какие-то другие источники.
3. Потому что сериалы помогают отвлечься
"Как я встретил вашу маму". Фото: страница сериала на Facebook
На работе снова отчитали? Ну и что с того? Вот, в "Игре престолов" трагически отправили в мир иной очередного полюбившегося персонажа. А ссора с парнем вообще ничто по сравнению с той, которая произошла между Россом и Рейчел.
Не важно, что вы смотрите – ситком типа "Как я встретил вашу маму" или драму в духе "Во все тяжкие": включая сериал, вы в любом случае отвлекаетесь от насущных проблем. Комедии помогают зрителю отдохнуть душой, остросюжетные драмы - забыть про собственные жизненные неурядицы и увлечься экранными.
4. Потому что с героями сериалов можно долго не прощаться
"Бывает и хуже". Фото: страница сериала на Facebook
Даже самый длинный полнометражный фильм редко длится больше трех часов – за такое время можно влюбиться в персонажей, но полностью с ними сродниться вряд ли удастся. Сериал же, напротив, позволяет привыкнуть к героям, проникнуться к ним искренней симпатией, а в конце концов вообще начать считать их чуть ли не новыми членами собственной семьи. К тому же, некоторые сериалы, особенно комедийные, идут годами – персонажи взрослеют, меняются, растут или даже стареют вместе со зрителем.
Чем дольше идет сериал, чем труднее зрителю с ним расстаться. Регулярно наблюдая за одними и теми же героями, сериаломан привыкает к ним и подсаживаешься на многосерийную ленту.
5. Потому что это способ сбежать от реальности
"Во все тяжкие". Фото: страница сериала на Facebook
Просмотр сериалов, впрочем, может быть и банальным способом уйти от реальности. Одно дело – периодически отдыхать, наблюдая за жизнью героев ситкомов или переживать за персонажей остросюжетных драм, другое – полностью погружаться в многосерийные ленты, оставляя собственную жизнь где-то на периферии сознания.
Эскапизмом может быть как активная деятельность (карьера, творчество, спорт), так и пассивная (просмотр кино, сериалов, компьютерные игры).
Наблюдать за чужой жизнью – значит не жить своей.
Какие еще есть формы эскапизма
Компьютерные игры
Другая форма пассивного эскапизма – игры. Здесь тоже есть, где разгуляться: хочешь – играй на компьютере, хочешь – на планшете, хочешь – на большом экране телевизора с помощью Xbox или PlayStation. Видов игрушек тоже полно – от стрелялок и гонок до стратегий. В общем - на любой вкус.
А кто-то предпочитает стрелялки: когда накопилось много агрессии, а приемлемого способа для ее выражения, человек отправляется в виртуальный мир, где можно стрелять, бегать, кого-то убивать. Таким образом он выплескивает то, чему не находится выхода в реальной жизни.
Книги
Отличный способ эскапизма – чтение книг, особенно сказочных или фантастических. "Властелин колец", "Игра престолов", "Гарри Поттер", "Хроники Нарнии", "Вампирские хроники" - все эти серии позволяют читателям убежать в фантазийный мир, никак или лишь отчасти связанный с реальностью.
Кстати, автор "Властелина колец" Джон Р.Р. Толкин считал, что бегство в воображаемые литературные миры – это хорошо, потому что успокаивает.
Творчество
Писатели, создающие вымышленные миры, и художники, рисующие сказочные и фантазийные образы, тоже, по сути, эскаписты. Пренебрегая обыденностью, которая на них давит, такие творцы придумывают сказочные страны и параллельные реальности, куда потом, в свою очередь, с радостью перемещаются читатели.
Как не превратиться в безнадежного эскаписта
"Властелин колец". Фото: страница трилогии на Facebook
- Не посвящайте все свободное время играм или просмотру сериалов (не смотрите целый сезон за один присест – психологи советуют ограничиваться тремя эпизодами),
- определите степень влияния сериалов или книг на вашу жизнь: подумайте, как часто вы используете в беседе перлы и шутки героев ситкомов или вспоминаете популярные фразы из многосерийных драм и литературы,
- часто ли вы ловите себя на том, что витаете в облаках и мысленно странствуете по воображаемым мирам? Мечтать не вредно – как и фантазировать, – но старайтесь контролировать себя: чаще концентрируйтесь на тех мечтах, которые могут превратиться в реальные цели.
Граница между неистовым просмотром сериалов, боями за виртуальное пространство в компьютерных играх и тотальным уходом от реальности – в личной осознанности. Вот, только далеко не каждый понимает истинные причины и мотивы тех или иных своих действий.
Если вы чувствуете, что ваши друзья и родные смотрят на вас с испугом, на работе и в учебе частенько возникает легкий кризис, а все помыслы устремлены к монитору и телевизору - самое время задуматься, о том, не слишком ли вас засосала другая реальность, находящаяся где-то по соседству с миром людей.
Анна Теплицкая