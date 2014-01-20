Многосерийный приквел "Острова сокровищ" стартует 25 января

Фото: starz.com

До премьеры одной из самых ожидаемых телевизионных драм наступившего года – сериала "Черные паруса" (Black Sails) – остается всего несколько дней. Приквел к легендарному роману Роберта Стивенсона "Остров сокровищ" стартует на американском телеканале Starz 25 января. Снял картину один из режиссеров "Игры престолов" (Game of Thrones) Нил Маршалл, а продюсером выступил Майкл Бэй, режиссер "Трансформеров", "Перл Харбора" и "Армагеддона".

Действие "Парусов" разворачивается за 20 лет до описанных Стивенсоном событий. Капитан Флинт и другие пираты успешно управляют островом бывшей британской колонии Нью-Провиденс – настоящей пиратской столицей, полной золота, злачных баров и цветущих красавиц. Британский флот, однако, неожиданно решает вернуться в местные воды и уничтожить очаг пиратства.

Капитан объединяется с дочкой вора в законе Элеонорой и придумывает план, который позволит им и спасти свою жизнь, и серьезно обогатиться. Однако на золото все падки: выясняется, что Флинту угрожают не только британцы, но и собственные соратники, готовые предать его ради сокровищ. Среди тех, кто пытается помешать капитану исполнить свой план, оказывается и молодой моряк Джон Сильвер.

Создатели шоу настолько уверены в грядущем успехе "Черных парусов", что отсняли уже почти два сезона этого сериала. Принятию решения продлить проект на второй сезон до того, как в эфир был запущен первый, поспособствовали положительные отзывы фанатов на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Создатели шоу настолько уверены в грядущем успехе "Черных парусов", что отсняли уже почти два сезона этого сериала. Принятию решения продлить проект на второй сезон до того, как в эфир был запущен первый, поспособствовали положительные отзывы фанатов на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

В России первую серию "Черных парусов" покажут 26 января в 22.00 на телеканале AMEDIA Premium.