18 мая 2017, 11:35

Культура

Гарри уже не тот: Дэниел Рэдклифф сыграет ангела невысокого ранга

Фото: Facebook/DanielJacobRadcliffe

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф станет ангелом в телевизионной комедии "Чудо-работники" . Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Проектом занимается телесеть TBS. Сюжет взят из книги американского юмориста, писателя и сценариста Саймона Рича "Что в имени бога?".

Рэдклифф исполнит роль ангела "невысокого ранга", который отвечает за молитвы людей. Роль его начальника – бога – досталась актеру Оуэну Уилсону.

Для Рэдклиффа это будет не первая работа на телевидении. Ранее он снимался в сериале "Записки юного врача". А свой комический талант актер доказал в фильме "Человек – швейцарский нож".

