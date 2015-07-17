Сериал "Игра престолов" стал лидером по числу номинаций Emmy

Фото: facebook.com/GameOfThrones

В Лос-Анджелесе огласили список номинантов на премию Emmy 2015. Лидером по количеству номинаций стал сериал "Игра престолов". Его отметили в 24 номинациях, включая главную – "Лучший драматический сериал".

В этой категории на победу также претендуют сериалы "Карточный домик", "Аббатство Даунтон", "Лучше звоните Солу", "Безумцы", а также сериалы "Оранжевый – хит сезона" и "Родина".

Второе место по количеству номинаций заняла "Американская история ужасов" (упомянута в 19 категориях), а третье место досталось "Оливии Киттеридж" (13 категорий). На главный приз – статуэтку "Лучший драматический сериал" будет претендовать и сериал "Безумцы", у которого 11 номинаций.

В списке претендентов на победу в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" сразятся Кайл Чандлер из "Родословной", Джефф Дэниелс из "Службы новостей", Джон Хэмм из "Безумцев", Боб Оденкерк из "Лучше звоните Солу", Кевин Спейси из "Карточного домика" и Лив Шрайбер из "Рэй Донован".

На звание лучшей драматической актрисы претендуют Клэр Дэйнс ("Родина"), Виола Дэвис ("Как избежать наказания за убийство"), Тараджи П. Хенсон ("Империя"), Татьяна Маслани ("Темное дитя"), Элизабет Мосс ("Безумцы") и Робин Райт ("Карточный домик").

Напомним, церемония награждения лауреатов 67-й премии Emmy состоится в Лос-Анджелесе 20 сентября.