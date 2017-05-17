Netflix займется экранизацией "Ведьмака"

Стриминговый сервис Netflix анонсировал создание сериала "Ведьмак", который станет экранизацией книг современного польского писателя. Об этом информационный портал IGN.

Сериал станет пономасштабной адаптацией восьми романов Анджея Сапковского, а визуальной основой станет серия ролевых видеоигр, созданных по этим книгам. Netflix пообещал привлечь к созданию сериала самого Сапковского в качестве консультанта, а также польского режиссера Томаша Багиньского, который снял вступительные ролики к каждой из пяти игр об охотнике на ведьм. Багинский снимет по крайней мере по одному эпизоду для каждого из потенциальных сезонов.

"Я в восторге от того, что Netflix будет делать адаптацию моих историй, оставаясь верным исходному материалу и темам, над которыми я работал более 30 лет", – сказал Сапквский.

Первый рассказ Сапковского из цикла о Ведьмаке вышел в 1986 году. В 2001 был снят польский полнометражный фильм и сериал по мотивам романов, а в 2007 компания CD Projekt выпустила первую одноименную компьютерную игру, ставшую популярной во всем мире.