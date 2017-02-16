Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2017, 12:46

Культура

"Теорию большого взрыва" продлят на два сезона

Фото: cbs.com

Сериал "Теория большого взрыва" будет продлен еще на два сезона, сообщает Deadline. В настоящее время с основными актерами ведутся переговоры о новом двухлетнем контракте.

Три года назад вопрос о продлении контрактов Джима Парсонса, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймона Хелберга и Кунала Найяра затянулся на целое лето. На этот раз решение было принято довольно быстро, отмечает Deadline.

По имеющимся у издания данным, старые договоры актеров истекают в марте. Они продолжат работу на тех же условиях, получая около миллиона долларов за серию. Гонорары Мелиссы Ройч и Маим Бялик, исполняющих роли Бернадетт Ростенковски и Эмми Фара Фаулер, значительно ниже. Эта ситуация может измениться при продлении контрактов.

Таким образом, число сезонов "Теории большого взрыва" составит 12. В данный момент на экраны выходит десятый сезон – ранее предполагалось, что он может оказаться последним.

Осенью прошлого года CBS объявил о намерении снять спин-офф сериала, который будет посвящен молодости одного из главных героев Шелдона Купера.

Сериал "Теория большого взрыва", который создали Чак Лорри и Билл Прэди, начали транслировать в 2007 году на канале CBS. Ситком повествует о жизни двух молодых физиках и их друзьях.

С 2014 года актеры сериала получают по миллиону долларов за эпизод. За роль Шелдона Купера актер Джим Парсонс дважды получил премию "Эмми", а также "Золотой глобус".

сериалы Теория Большого взрыва

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика