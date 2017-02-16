"Теорию большого взрыва" продлят на два сезона

Сериал "Теория большого взрыва" будет продлен еще на два сезона, сообщает Deadline. В настоящее время с основными актерами ведутся переговоры о новом двухлетнем контракте.

Три года назад вопрос о продлении контрактов Джима Парсонса, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймона Хелберга и Кунала Найяра затянулся на целое лето. На этот раз решение было принято довольно быстро, отмечает Deadline.

По имеющимся у издания данным, старые договоры актеров истекают в марте. Они продолжат работу на тех же условиях, получая около миллиона долларов за серию. Гонорары Мелиссы Ройч и Маим Бялик, исполняющих роли Бернадетт Ростенковски и Эмми Фара Фаулер, значительно ниже. Эта ситуация может измениться при продлении контрактов.

Таким образом, число сезонов "Теории большого взрыва" составит 12. В данный момент на экраны выходит десятый сезон – ранее предполагалось, что он может оказаться последним.

Осенью прошлого года CBS объявил о намерении снять спин-офф сериала, который будет посвящен молодости одного из главных героев Шелдона Купера.