Больше "Шерлока": сценаристы сериала рассказали о планах на пятый сезон

Внимание! В тексте могут содержаться спойлеры.

кадр из сериала "Шерлок"

Сценаристы "Шерлока" Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали, что последний эпизод четвертого сезона может стать началом пятого. Информация об этом появилась на сайте Radio Times.

"Если это был последний раз – мы не планируем это, но это возможно – мы могли бы закончить сериал на этом месте. Мы не могли закончить на предыдущих сериях, потому что они всегда завершались кульминационным открытым финалом", – сказал Стивен Моффат. Но если бы такое продолжение появилось, конец третьего эпизода четвертого сезона стал бы его отправной точкой.

В последнем кадре серии Шерлок и Джон Ватсон выбегают из здания. По бокам от них видна надпись Rathbone Place. Она является отсылкой и данью почтения к актеру Бэзилу Рэтбоуну, который играл Шерлока Холмса в фильмах "Приключения Шерлока Холмса", "Собака Баскервилей", "Прелюдия к убийству" вышедших в 1939–45 годах и снятых по рассказам сэра Артура Конан Дойла.

Также Стивен Моффат добавил: "Я полагаю, Шерлок, наконец, понял, что он сильнее и умнее, чем его брат Майкрофт. Но не потому, что он на самом деле умнее – по факту он менее умный – а потому, что его эмоции, отношения с другими людьми, мудрость, которую он приобрел, благодаря дружбе с Джоном Ватсоном, делают его сильнее.

Ранее стало известно, что Стивен Моффат и Марк Гэттис отменили свой мастер-класс, который должны были провести в Москве 16 января, в связи с утечкой последнего эпизода сериала в сеть.