Телеканал BBC опубликовал новый трейлер "Шерлока"

Фото: bbc.co.uk

Телеканал BBC опубликовал новый трейлер рождественского выпуска сериала "Шерлок", который получил название Abominable Bride ("Безобразная невеста"). Телеканал BBC One покажет эпизод в Великобритании 1 января.

По сюжету героям Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана придется расследовать мистическое дело о призраках, в котором фигурирует девушка, покончившая жизнь самоубийством перед свадьбой. Как сообщалось ранее, действие эпизода будет происходить в викторианской Англии и он выйдет отдельно от четвертого сезона сериала, съемки которого начнутся только в 2016 году.

[html] [/html]

Видео: youtube / пользователь: BBC