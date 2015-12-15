Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря 2015, 12:58

Культура

Телеканал BBC опубликовал новый трейлер "Шерлока"

Фото: bbc.co.uk

Телеканал BBC опубликовал новый трейлер рождественского выпуска сериала "Шерлок", который получил название Abominable Bride ("Безобразная невеста"). Телеканал BBC One покажет эпизод в Великобритании 1 января.

По сюжету героям Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана придется расследовать мистическое дело о призраках, в котором фигурирует девушка, покончившая жизнь самоубийством перед свадьбой. Как сообщалось ранее, действие эпизода будет происходить в викторианской Англии и он выйдет отдельно от четвертого сезона сериала, съемки которого начнутся только в 2016 году.

[html][/html]
Видео: youtube / пользователь: BBC

сериалы BBC Шерлок Мартин Фриман Безобразная Невеста Бенедикт Камбербэтч

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика