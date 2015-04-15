Сериал "Оранжевый – хит сезона" продлили

Фото: facebook.com/OITNB

Сериал о приключениях тюремной заключенной Пайпер – "Оранжевый – хит сезона" – продлили на четвертый сезон.

Американский портал Netflix, который транслирует телешоу, уже заказал съемки свежих серий, сообщает Deadline. Отметим, что пока зрители видели только два сезона сериала. Премьера третьего состоится 12 июня.

Главная героиня сериала – обычная девушка из Коннектикута, которая жила вполне беззаботно и благополучно, пока случайно не попала в тюрьму из-за своей связи с наркоторговцем. Драма основана на автобиографической книге писательницы Пайпер Керман.

Милой и опрятной блондинке в тюрьме живется несладко: ей приходится не только приспосабливаться к не очень приятным жизненным условиям и непривычному окружению, но и по-настоящему бороться за свое существование.

Как ранее сообщало M24.ru, недавно Netflix также продлил на новый сезон другой свой популярный сериал – "Карточный домик". Премьера четвертой порции эпизодов политической драмы состоится в 2016 году.