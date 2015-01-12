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Сериалы

12 января 2015, 13:57

Сериалы "Сверхъестественное" и "Дневники вампира" продлят на новые сезоны

сериалы Сверхъестественное The CW Девственница Джейн Дневники вампира

Кадр из сериала "Сверхъестественное". Фото: imdb.com

Сериалы "Сверхъестественное", "Дневники вампира" и "Девственница Джейн" продлят на новые сезоны. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на американскую телесеть The CW. Стоит отметить, что "Девственница Джейн" была номинирована на премию "Золотой глобус" как "Лучший комедийный сериал".

Всего будет продлено восемь сериалов, в том числе "Стрела", "Царство", "Сотня", "Флэш" и "Древние". Новые серии выйдут на экраны осенью и зимой 2015 года, а также летом 2016-го.

"Каждый из этих сериалов помог понять, что такое The CW сегодня. Это канал с умным, качественным материалом, ориентированным на взрослую аудиторию", - заявил президент The CW Марк Педовиц.

С появлением на The CW сериалов "Флэш" и "Девственница Джейн" рейтинг телеканала повысился - с 2010 года количество зрителей увеличилось на 14 процентов. Так, "Флэш" увеличил женскую аудиторию на 40, а мужскую - на 10 процентов.

В этом году награды в номинации "Лучший комедийный телесериал" удостоился проект "Очевидное". При этом актриса Джина Родригес, сыгравшая в "Девственнице Джейн" главную роль, взяла статуэтку в категории "Лучшая актриса".

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