Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2015, 13:34

Культура

У сериала "Ходячие мертвецы" появится приквел

Фото: facebook.com/TheWalkingDeadAMC

Американский телеканал AMC заказал два сезона приквела к сериалу "Ходячие мертвецы", об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Первый сезон нового телепроекта под названием "Кобальт" (Cobalt) будет состоять из шесть эпизодов. Он стартует летом этого года, а второй сезон – в 2016 году. Над сценарием пилотной серии работали автор комикса "Ходячие мертвецы" Роберт Киркман и сценарист "Сынов анархии" Дэйв Эриксон.

События приквела будут происходить в самом начале зомби-апокалипсиса в Лос-Анджелесе. Главные роли исполнят Клифф Кертис ("Пекло") и Ким Диккенс ("Исчезнувшая"). В оригинальном комиксе не говорилось, откуда появился вирус "ходячих мертвецов", в новом сериале об этом расскажут.

Что касается оригинального сериала "Ходячие мертвецы", его продлили на шестой сезон. Напомним, пятый стартовал 12 октября 2014 года.

"Ходячие мертвецы" – сериал о людях, которые борются за свою жизнь после зомби-апокалипсиса. Группа выживших путешествует по миру в поисках безопасного места для существования. Сериал, основанный на комиксах Роберта Киркмана, идет на американском телеканале AMC.
сериалы зомби Ходячие мертвецы приквелы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика