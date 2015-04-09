Актеры "Твин Пикса" просят Линча не покидать продолжение сериала

Фото: facebook.com/TwinPeaksTV

Актеры, снимавшиеся в "Твин Пиксе", записали видео, на котором просят Дэвида Линча не покидать продолжение культового сериала.

Шерил Ли (Лора Палмер), Дана Эшбрук (Бобби Бриггс), Шерилин Фенн (Одри) и другие актеры говорят на камеру всего одну фразу: "Твин Пикс" без Дэвида Линча – это как…". Предложение каждый заканчивает по-своему.

"Твин Пикс" без Дэвида Линча – это как девушка без секрета", – утверждает Шерил Ли (Лора Палмер).

"Твин Пикс" без Дэвида Линча – это как собака, которая не лает", – заявил Дана Эшбрук (Бобби Бриггс).

"Твин Пикс" без Дэвида Линча – это как пирог без вишни", – поясняет Пегги Липтон (Норма Дженнингс).

Актеры, отметим, высказались вполне в стиле своих персонажей из "Твин Пикса". Так, Джеймс Маршалл, сыгравший мотоциклиста Джеймса Херли, сравнил сериал без Линча с мотоциклом без водителя, Катрин Э. Колсон (Дама с поленом) – с поленом без коры, Аль Штробель (Филлип Джерард) – с огнем без тепла.

А Уэнди Роби (Надин Херли) записала видео в черной повязке, которую весь сериал носила на одном глазу ее героиня.

Напомним, в начале недели режиссер написал в своем Twitter, что отказывается снимать продолжение своего культового сериала. Он списал решение на недостаточное финансирование проекта телеканалом Showtime, в разработке которого находится перезапуск "Твин Пикса".

"После 1 года и 4 месяцев переговоров я ушел. Было предложено недостаточно денег на то, чтобы сделать сценарий таким, каким я его видел", – заявил режиссер. Линч также добавил, что еще в выходные начал обзванивать актеров, чтобы сообщить им о своем решении.

Представители Showtime тут же выразили сожаление по поводу ухода режиссера и отметили, что сделают все возможное, чтобы вернуть его в проект.

Новый "Твин Пикс", как ранее анонсировалось, должен был состоять из девяти эпизодов, которые планировалось показать спустя 25 лет после выхода финальной серии оригинала – в 2016 году. Ожидалось, что сценарии для серий напишут Линч и соавтор "Твин Пикса" Марк Фрост. Линч также должен был занять режиссерское кресло.