Актеры "Твин Пикса" просят Линча не покидать продолжение сериала

Фото: facebook.com/TwinPeaksTV
Актеры, снимавшиеся в "Твин Пиксе", записали видео, на котором просят Дэвида Линча не покидать продолжение культового сериала.
Шерил Ли (Лора Палмер), Дана Эшбрук (Бобби Бриггс), Шерилин Фенн (Одри) и другие актеры говорят на камеру всего одну фразу: "Твин Пикс" без Дэвида Линча – это как…". Предложение каждый заканчивает по-своему.
"Твин Пикс" без Дэвида Линча – это как девушка без секрета", – утверждает Шерил Ли (Лора Палмер).
"Твин Пикс" без Дэвида Линча – это как собака, которая не лает", – заявил Дана Эшбрук (Бобби Бриггс).
"Твин Пикс" без Дэвида Линча – это как пирог без вишни", – поясняет Пегги Липтон (Норма Дженнингс).
Актеры, отметим, высказались вполне в стиле своих персонажей из "Твин Пикса". Так, Джеймс Маршалл, сыгравший мотоциклиста Джеймса Херли, сравнил сериал без Линча с мотоциклом без водителя, Катрин Э. Колсон (Дама с поленом) – с поленом без коры, Аль Штробель (Филлип Джерард) – с огнем без тепла.
А Уэнди Роби (Надин Херли) записала видео в черной повязке, которую весь сериал носила на одном глазу ее героиня.
Напомним, в начале недели режиссер написал в своем Twitter, что отказывается снимать продолжение своего культового сериала. Он списал решение на недостаточное финансирование проекта телеканалом Showtime, в разработке которого находится перезапуск "Твин Пикса".
"После 1 года и 4 месяцев переговоров я ушел. Было предложено недостаточно денег на то, чтобы сделать сценарий таким, каким я его видел", – заявил режиссер. Линч также добавил, что еще в выходные начал обзванивать актеров, чтобы сообщить им о своем решении.
Представители Showtime тут же выразили сожаление по поводу ухода режиссера и отметили, что сделают все возможное, чтобы вернуть его в проект.
Новый "Твин Пикс", как ранее анонсировалось, должен был состоять из девяти эпизодов, которые планировалось показать спустя 25 лет после выхода финальной серии оригинала – в 2016 году. Ожидалось, что сценарии для серий напишут Линч и соавтор "Твин Пикса" Марк Фрост. Линч также должен был занять режиссерское кресло.
Рассказывает сериал о страшном убийстве школьницы Лоры Палмер в небольшом и на первый взгляд тихом и уютном городке под названием Твин Пикс.
Дэвид Линч в 1992 году снял также полнометражный фильм с предысторией сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь". А летом этого года режиссер выпустил специальное издание "Твин Пикса", в которое вошли 90 вырезанных из фильма минут и интервью с актерами.
Примечательно, что в финальном эпизоде сериала (он вышел в 1991 году) была сцена, в которой призрак Лоры Палмер говорит агенту Дейлу Куперу, расследовавшему убийство: "Мы снова встретимся через 25 лет".