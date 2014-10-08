Скарлетт Йоханнсон впервые сыграет в сериале

Скарлетт Йоханнсон. Фото: ИТАР/Александра Мудрац

Известная актриса Скарлетт Йоханнсон впервые снимется в сериале. Она сыграет главную роль в мини-сериале по мотивам романа писательницы Эдит Уортон "Обычай страны", пишет издание Variety.

Всего запланировано снять восемь серий. Сценарий к мини-сериалу подготовит Кристофер Хэмптон, получивший "Оскар" за сценарий к фильму "Опасные связи" 1988 года.

Сама книга была опубликована в 1913 году. Сюжет повествует о провинциалке со Среднего Запада, которая отправляется покорять Нью-Йорк, а затем - весь мир.

Скарлетт Йоханнсон - голливудская актриса. Она родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке. Сниматься Скарлетт начала еще в 9 лет, а уже в 11 сыграла в одном фильме с Шоном Коннери.

В дальнейшем актриса снималась в фильмах "Матч-поинт" и "Вики Кристина Барселона" Вудди Аллена, "Черная орхидея" Брайана Де Пальмы, "Хичкок" Саши Джерваси и многих других.