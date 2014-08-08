В пятницу стартует мрачный сериал Содерберга "Больница Никербокер"

Фото: imdb.com
В мире сериалов громкая премьера – 8 августа на американском телеканале Cinemax начинают показывать новую драму Стивена Содерберга "Больница Никербокер" (The Knick).
События телешоу о медиках развернутся в нью-йоркском госпитале в 1900 году. Больницей Никербокер заведует талантливый хирург-наркоман (Клайв Оуэн), который, несмотря на тяжелую зависимость, действительно оперирует пациентов лучше всех.
В первом сезоне мрачной драмы будет 10 серий. Примечательно, что сериал был досрочно продлен, вторую порцию эпизодов снова будет снимать Стивен Содерберг. Он же выступает в роли оператора.
Сценарий гнетущей "Больницы Никербокера" написали, как ни странно, авторы комедийного сериала «Малкольмом в центре внимания" (Malcolm in the Middle) Майкл Беглер и Джек Эмиел.
Прошлая работа Содерберга стала телевизионной – он снял "За канделябрами" (Behind the Candelabra) с Майклом Дугласом и Мэттом Дэймоном.
В России сериал будет транслировать сервис "Амедиатека".