В пятницу стартует мрачный сериал Содерберга "Больница Никербокер"

Фото: imdb.com

В мире сериалов громкая премьера – 8 августа на американском телеканале Cinemax начинают показывать новую драму Стивена Содерберга "Больница Никербокер" (The Knick).

События телешоу о медиках развернутся в нью-йоркском госпитале в 1900 году. Больницей Никербокер заведует талантливый хирург-наркоман (Клайв Оуэн), который, несмотря на тяжелую зависимость, действительно оперирует пациентов лучше всех.

В первом сезоне мрачной драмы будет 10 серий. Примечательно, что сериал был досрочно продлен, вторую порцию эпизодов снова будет снимать Стивен Содерберг. Он же выступает в роли оператора.

Сценарий гнетущей "Больницы Никербокера" написали, как ни странно, авторы комедийного сериала «Малкольмом в центре внимания" (Malcolm in the Middle) Майкл Беглер и Джек Эмиел.

"Перу" Стивена Содерберга принадлежат "Эрин Брокович" (Erin Brockovich), все "Друзья Оушена" (Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen), "Нокаут" (Haywire). За фильм "Траффик" (Traffic) Содерберг получил "Оскара" как лучший режиссер. "Перу"принадлежат "Эрин Брокович" (Erin Brockovich), все "Друзья Оушена" (Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen), "Нокаут" (Haywire). За фильм "Траффик" (Traffic) Содерберг получил "Оскара" как лучший режиссер. Прошлая работа Содерберга стала телевизионной – он снял "За канделябрами" (Behind the Candelabra) с Майклом Дугласом и Мэттом Дэймоном.





В России сериал будет транслировать сервис "Амедиатека".