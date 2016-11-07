Форма поиска по сайту

07 ноября 2016, 14:31

Джон Сноу заговорит по-татарски

Видео: youTube/Пользователь: ADEL ZAYNULLIN

Трейлер сериала "Игра престолов" на татарском языке появился в интернете. Переводом знаменитого фэнтези-сериала занималась казанская команда "БЕРЕНЧЕ studio".

Видео, озаглавленное "Тәхетләр Уены" ("Игра престолов"), представляет собой нарезку фрагментов из первого сезона с дубляжом на татарском языке. Подпись к видео анонсирует появление переозвученного сериала в ближайшее время.

По информации портала prokazan.ru, сериал будут озвучивать выпускники высших театральных вузов Москвы – ГИТИСа и Школы-студии МХАТ.

Между тем, в России снимают сериал-аналог "Игры престолов", главными героями которого станут члены династии Романовых. Название будущей картины – "Эпоха расцвета", руководит проектом Олег Степченко, известный по фильму "Вий". Первый сезон телесериала выйдет в начале 2018 года.

Драматический сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Действие в сериале происходит в мире, напоминающем средневековую Европу, однако времена года в нем длятся по нескольку лет, а помимо людей его населяют драконы и другие фантастические существа.

Широкое обсуждение сериал получил в том числе благодаря изобилию эротических сцен и сцен насилия.

Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения и самым крупнобюджетным в жанре фэнтези. За пять лет своего существования "Игра престолов" была удостоена множества престижных наград.

