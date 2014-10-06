Дэвид Линч снимет новые серии "Твин Пикса" в 2015 году

Фото: imdb.com

Информация о том, что Дэвид Линч вернет на экраны свою культовую телекартину "Твин Пикс", подтвердилась. Производство мини-сериала начнется в следующем году.

Новый "Твин Пикс" будет состоять из девяти эпизодов, покажут их спустя 25 лет после выхода финальной серии оригинала - в 2016 году.

Сценарии для серий напишут Линч и соавтор "Твин Пикса" Марк Фрост. Линч также займет режиссерское кресло, следует из анонса, запущенного в понедельник, 6 октября, американским каналом Showtime.

События мини-сериала развернутся в настоящем времени, то есть через 25 лет после того, что случилось в первых двух сезонах телешоу. Предполагается, что новые эпизоды продолжат линию и идею предыдущих и дадут зрителям ответы на все неразрешенные вопросы.

Пока непонятно, какие актеры из оригинального сериала вновь появятся на экране. Однако, как сообщает Deadline, участие в съемках свежих эпизодов может принять Кайл Маклахлен (агент Дейл Купер, главный герой "Твин Пикса").

Напомним, ранее Дэвид Линч и Марк Фрост запостили в Твиттере фразы из "Твин Пикс", чем очень взбудоражили поклонников сериала. Кроме того, о желании снять новые эпизоды "Твин Пикса" Линч намекнул на Lucca Film Festival в Таскане.

"Твин Пикс" считается одним из самых качественных сериалов всех времен. Первый эпизод телешоу вышел на телеканале ABC в 1990 году, всего у картины было два сезона.

Рассказывает сериал Линча о страшном убийстве школьницы Лоры Палмер в небольшом и на первый взгляд тихом и уютном городке под названием Твин Пикс.

Дэвид Линч в 1992 году снял также полнометражный фильм с предысторией сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь". А летом этого года режиссер выпустил специальное издание "Твин Пикса", в которое вошли 90 вырезанных из фильма минут и интервью с актерами.

Примечательно, что в финальном эпизоде сериала (он вышел в 1991 году) была сцена, в которой призрак Лоры Палмер говорит агенту Дейлу Куперу, расследовавшему убийство: "Мы снова встретимся через 25 лет".