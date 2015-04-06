Форма поиска по сайту

06 апреля 2015, 14:39

Культура

Автор "Игры престолов" поработает над новым сериалом

Джордж Р.Р. Мартин. Фото: facebook.com/GameOfThrones

Джордж Р.Р. Мартин, автор знаменитого цикла "Песнь Льда и Пламени", который лег в основу фэнтези-сериала "Игра престолов", займется разработкой нового телешоу. Многосерийная лента будет называться "Капитан Космос" (Captain Cosmos).

"Капитан Космос" расскажет о молодом писателе-фантасте, который сочиняет невероятные истории. Действие будет происходить во времена зарождения телевидения – в 1949 году, сообщает Entertainment Weekly.

Сценарий пилота сериала напишет Майкл Кассутт, ранее работавший над "Нацией Z", "Звездными вратами", "Андромедой".

В настоящее время Джордж Р.Р. Мартин пишет шестую книгу "Песни Льда и Пламени", "Ветра зимы". Недавно он опубликовал отрывок из романа на своем сайте. По словам Мартина, ему важно закончить книгу до премьеры шестого сезона "Игры престолов", которая состоится в 2016 году. Впрочем, хотя ранее выход "Ветров зимы" был намечен на 2015 год, в январе издатель Мартина сообщил, что это долгожданное событие пока откладывается.

Пятый сезон "Игры престолов" стартует 12 апреля.

Сериал "Игра престолов"

Популярный фэнтези-сериал "Игра престолов" – это экранизация цикла романов-бестселлеров "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина.

В сериале, как и в книгах, имеется огромное количество действующих лиц, а также родственных и сюжетных линий. Первые два сезона сняты по самостоятельным частям цикла "Песнь Льда и Пламени" (это "Игра престолов" и "Битва королей"), а третий и четвертый рассказали историю, описанную Мартином в третьей книге серии – "Буре мечей".

