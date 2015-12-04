Форма поиска по сайту

04 декабря 2015, 16:03

Культура

В Сети появился тизер шестого сезона сериала "Игра престолов"

Телеканал HBO опубликовал тизер шестого сезона сериала "Игра престолов", который вернется на экраны в апреле 2016 года.

В ролике показан герой сериала Джон Сноу. В это время закадровый голос говорит: "Мы наблюдаем. Мы слушаем и запоминаем. Прошлое уже написано. Чернила высохли". После чего следует нарезка жестоких сцен из прошлых серий, в том числе сцена убийства Сноу, обезглавливания Неда Старка, сражения с белыми ходоками и ослепления Арьи. В конце звучат слова: "Они не подозревают, что произойдет".

"Игра престолов" – драматический телесериал телеканала HBO, созданный по мотивам цикла романов "Песнь льда и огня" писателя Джорджа Мартина. Телесериал является одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

Видео: youtube / пользователь: GameofThrones

