Специальный выпуск "Шерлока" станет историей про призраков

Кадр из тизера специального эпизода сериала Шерлок
Стивен Моффат приоткрыл завесу тайны над специальным рождественским эпизодом "Шерлока". Это будет история про призраков, действие которой развернется в Лондоне викторианской эпохи.
"Раньше мы представляли истории Конан Дойла недостаточно мрачными. Викторианская эпоха же дает нам возможность показать действительно страшную, жуткую историю", – сказал Моффат.
Также у основных персонажей несколько изменится характер.
"У Холмса появятся манеры викторианского джентльмена, которых ему недостает в наши дни. Он будет не таким дерзким. Я бы сказал, что это будет более изысканная версия Шерлока", – добавил он.
[html][/html]
Видео: youtube/пользователь: BBC