"Карточный домик" продлили на четвертый сезон

Фото: facebook.com/HouseofCards

Политическую драму "Карточный домик" с Кевином Спейси ("Семь", "Жизнь Дэвида Гейла", "Красота по-американски") и Робин Райт ("Форрест Гамп") в главных ролях продлили на четвертый сезон. Премьера четвертого сезона состоится в 2016 году на стриминговом портале Netflix, который транслирует сериал.

Съемки новой порции эпизодов начнутся летом, сообщает The Hollywood Reporter.

"Карточный домик" рассказывает об интригах, изменах, предательствах мира американской политики. Главные герои – пара Фрэнсис и Клэр Андервуд.

В первом сезоне Фрэнк, тогда конгрессмен от демократов, помог кандидату, посулившему ему должность госсекретаря, получить президентский пост. Тот не выполнил обещание, чем вызвал праведный гнев Фрэнка и его супруги. Парочка начала мстить новоизбранному главе страны. Последний сезон закончился тем, что Фрэнк, добившийся наконец поста президента, собирался баллотироваться на второй срок.

Политическая драма, основанная на одноименном британском сериале, – обладатель нескольких "Эмми" и "Золотых глобусов".