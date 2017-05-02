Форма поиска по сайту

02 мая 2017, 12:19

Культура

Трейлер пятого сезона сериала "Карточный домик" выложили в Сеть

Кадр из сериала "Карточный домик"

Стриминговый сервис Netflix выложил в сеть трейлер пятого сезона сериала "Карточный домик". Видео было опубликовано на официальном YouTUBE-канале.

В трейлере персонаж Кевина Спейси Френсис Андервуд говорит: "Американцы не знают, что для них хорошо. Я знаю. Я точно знаю, что им нужно", – и отсчитывает каждые четыре года президентских выборов в США от 2016 до 2036.

Выход первого тизера совпал с событиями президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, и шокировал поклонников сериала своей многозначительностью. Новый полутораминутный трейлер оказался не менее мрачным и циничным.

Видео: YouTube/Netflix US & Canada

Сериал "Карточный домик" – американская адаптация одноименного проекта BBC, рассказывающая о закулисье политической жизни в США. Версия Netflix стала намного популярней оригинала: с 2013 года телекомпания выпустила четыре сезона. Премьера пятого сезона состоится 30 мая.
