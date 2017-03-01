Стала известна дата выхода седьмого сезона "Игры престолов"

Премьера седьмого сезона сериала "Игра престолов" состоится в июле. Как сообщает Daily Express со ссылкой на слова актера Лиама Каннингема, исполняющего роль Давоса Сиворта, дата выхода была перенесена с апреля.

"Я разочаровываю людей по всему миру, сообщая, что он должен был выйти в апреле", – заявил Каннингем.

В январе киносервис IMDb опубликовал дату премьеры седьмого сезона сериала. По данным IMDb, первая серия должна выйти 25 июня. Информация позже была удалена.

Седьмой сезон станет предпоследним. Он будет состоять из семи эпизодов.

О восьмом, последнем сезоне саги известно немного. По словам программного директорп HBO Кейси Блойса, телеканал до сих пор не определился с продолжительностью финального восьмого сезона "Игры престолов".

Ранее стало известно, что в последнем сезоне будет шесть эпизодов. Съемки начнутся в сентябре 2017 года, на экраны он выйдет в 2018-м.