Бенедикт Камбербэтч сыграет бывшего наркомана в сериале "Мелроуз"

Фото: Zuma/ТАСС/Dennis Van Tine

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в мини-сериале "Мелроуз", сообщает Variety. В основу сериала ляжет серия романов Эдварда Сент-Обина о Патрике Мелроузе.

"Мы рады быть частью этого великолепного проекта. Мы были большими фанатами этих книг в течение многих лет. Киноадаптации Дэвида Николлса экстраординарны", – приводит издание слова Камбербэтча и Адама Экланда, которые стали исполнительными продюсерами проекта.

Бенедикт Камбербэтч сыграет Патрика Мелроуза – мужчину из богатой, но неблагополучной семьи. Ему предстоит пережить смерть обоих родителей, алкоголизм и героиновую зависимость.

В сериале будет пять эпизодов – каждый из романов серии о Патрике Мелроузе ляжет в основу одной серии. Действия будут разворачиваться на юге Франции в 1960-е годы, в Нью-Йорке 1980-х и Лондоне начала 2000-х.

Сценарий сериала напишет Дэвид Николлс ("Вдали от обезумевшей толпы", "Один день"). Съемками займется компания ShowTime. Даты начала съемок и премьеры сериала не сообщаются.