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13 августа 2012, 17:14

Российским олимпионикам заплатят по четыре миллиона рублей

серебро золото бронза Министерство спорта

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 300 миллионов рублей будет выделено из бюджета в качестве премиальных российским медалистам Олимпиады в Лондоне, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Российской Федерации.

Завоевавшие золото спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебро выплатят 2 млн 500 тысяч рублей, а стоимость бронзовой награды - 1 млн 700 тысяч рублей.

Точная сумма выплат пока неизвестна, поскольку размеры вознаграждения в индивидуальных и командных видах спорта могут различаться. Собеседник агентства отметил, что помимо самих медалистов будут награждены и те, кто помогал спортсменам готовиться к соревнованиям: тренеры, медперсонал и прочие.

Напомним, что на Олимпийских играх в Лондоне россияне завоевали 24 золотых, 26 серебряных и 32 бронзовых медали.

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