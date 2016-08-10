Российские гимнастки завоевали серебро на Олимпиаде

Фото: Lars Baron/Getty Images

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряные медали в командном первенстве на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Российская команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова, Алия Мустафина, Седа Тутхалян, Мария Пасека, набрала 176,688 балла.

Победу одержала сборная США, набравшая в решающий день соревнований 184,897 балла. Бронзовыми призерами стали гимнастки сборной Китая (176,003).

Для сборной России эта медаль стала 12-й на Играх и второй в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. Накануне мужская сборная России также завоевала серебряную медаль.

Теперь в активе олимпийской сборной России 3 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Команда занимает четвертое место в медальном зачете.