В Москве может появиться "Клуб бабушек и дедушек"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Москве планируют создать "Клуб бабушек и дедушек" для обсуждения проблем взаимопонимания между членами семьи разных поколений. Об этом Агентству "Москва" сообщила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева.

"Очень много вопросов возникает, связанных, прежде всего, с воспитанием детей, да и просто межличностных взаимоотношений в семье. И это ни в коем случае не отменяет тот институт семьи, который у нас существует и мнение старшего поколения: дедушек и бабушек", – заявила депутат.

В Москве клуб может появиться в рамках работы Национальной родительской ассоциации. В нескольких регионах он уже работает. В клубе будут собираться бабушки и дедушки, обсуждать проблемы своей семьи и делиться опытом с подрастающим поколением и между собой, пояснила Татьяна Батышева.

Ранее заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева уже выступала с похожими предложениями. В декабре прошлого года она предложила отдать

столичных молодоженов под патронат супругов, проживших вместе более 10 лет для укрепления семейных ценностей.

"Особым блоком стоит воспитание молодой семьи. Когда только семья организуется, буквально какая-то проблема, что-то не так, семьи уже нет, она развалилась, – сказала Батышева. – Поэтому мы такую интересную придумали инициативу, чтобы успешные, хорошие, долго проживающие семьи встречались с молодыми семьями, обменивались опытом, дружили", – говорила депутат.