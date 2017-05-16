Паоло Соррентино решил снять продолжение "Молодого папы"

Телеканал HBO заказал у итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино продолжение сериала "Молодой папа". Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Телешоу будет называться "Новый папа".

В ближайшее время откроют актерский кастинг для нового сериала. Съемки должны начаться в конце следующего года в Италии. Пока неизвестно, появится ли в сериале звезда "Молодого папы" Джуд Лоу.

"Молодой папа"

– это итало-испано-французский драматический телесериал Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Дайан Китон в главных ролях. Это история про американского 47-летнего кардинала Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Папой римским Пием XIII. Занять этот пост ему позволили интриги опытных кардиналов из противоборствующих кланов, которые избрали Белардо, надеясь, что им можно будет манипулировать. Но их план рухнул с первых же часов правления нового понтифика.

Режиссер сериала – Паоло Соррентино. Премьера сериала состоялась 21 октября 2016 года на канале Sky Atlantic в Италии и Германии.

