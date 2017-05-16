Паоло Соррентино решил снять продолжение "Молодого папы"

Фото: Facebook/The young pope
Телеканал HBO заказал у итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино продолжение сериала "Молодой папа". Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Телешоу будет называться "Новый папа".
В ближайшее время откроют актерский кастинг для нового сериала. Съемки должны начаться в конце следующего года в Италии. Пока неизвестно, появится ли в сериале звезда "Молодого папы" Джуд Лоу.
Режиссер сериала – Паоло Соррентино. Премьера сериала состоялась 21 октября 2016 года на канале Sky Atlantic в Италии и Германии.