Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В очереди на жилье в Москве стоят более 74 тысяч семей, сообщил журналистам глава департамента городского имущества столицы Владимир Ефимов.

"У нас сейчас очередников 74,457 тысячи семей. Это по состоянию на вчера", – сказал Ефимов, подчеркнув, что их число уменьшается – еще шесть лет назад таких семей было порядка 200 тысяч.

Сегодня очередь в столице состоит из двух частей. Первая – это люди, которые встали на очередь до 2005 года, когда к учету принимали вне зависимости от дохода. Таких очередников в Москве 62,7 тысячи. У людей во второй очереди проверяются, помимо обеспеченности квадратными метрами, еще и доходы семьи. Таких очередников – 11,7 тысячи семей.

В первом случае можно было зарабатывать миллионы, но при этом на бумаге иметь маленькую площадь, прописаться всей семьей в маленькую квартиру и быть нуждающимися. А вторая очередь появилась с 2005 года после вступления в силу нового Жилищного кодекса, передают РИА Новости.

Для жителей домов сносимых пятиэтажек планируется ввести 19 жилых домов в этом году. Общая площадь построенного жилья составит более 300 тысяч квадратных метров.

Наибольшее количество таких новостроек появится в Северо-Восточном округе столицы. Здесь построят восемь домов. В Западном округе для переселенных жильцов ветхих пятиэтажек возведут семь домов.

На юго-западе планируется построить два дома и еще по одному дому появится на северо-западе и на востоке столицы.