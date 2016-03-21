Сайт для молодых отцов создадут в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные власти создадут сайт для молодых пап "Вольный мужчина", сообщает mos.ru. На нем москвичи смогут найти советы о том, как правильно воспитать ребенка и построить карьеру, не пренебрегая при этом семейными обязанностями.

"Современные мужчины уделяют меньше внимания детям, чем предыдущие поколения. Перелом в семейном воспитании случился после окончания Великой Отечественной войны, когда женщины взяли главенствующую роль в воспитании на себя", – рассказала председатель центрального штаба Объединенного молодежного фронта (инициатор проекта) Ксения Гусева.

Цель сайта – научить мужчин основам воспитания своих детей. На портале также создадут общий чат, где молодые папы смогут обмениваться опытом. Кроме того, можно будет подать заявку на совместную прогулку в парке или посещение аквапарка с другими пользователями ресурса.

В дальнейшем на сайте можно будет бесплатно проконсультироваться у юриста или психолога. Через месяц сайт "Вольный мужчина" запустят в тестовом режиме.

Ранее m24.ru сообщало, что сотрудники городских социальных центров могут присмотреть за ребенком в течение нескольких часов по программе "Передышка", которая признана успешной и уже действует на постоянной основе.

Разовая услуга предоставляется бесплатно для родителей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не имеют возможности постоянно следить за своим ребенком. К ним относятся малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами.

Такая помощь оказывается родителям детей до 7 лет. Воспользоваться этой возможностью можно в 29 центрах социальной помощи семье и детям, вызвав специалистов на дом по телефону.