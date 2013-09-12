Форма поиска по сайту

12 сентября 2013, 10:27

Экономика

Подмосковные власти выкупят у собственников 3 тысячи гектаров земель

Власти Московской области планируют выкупить у собственников земель сельскохозяйственного назначения почти 3 тысячи гектаров территории. В дальнейшем угодья передадут агропроизводителям.

Решение о выкупе земель уже принято градостроительным советом, на эти цели из бюджета региона выделят около миллиарда рублей. Самый крупный участок находится в Павлово-Посадском районе, его площадь составляет 687,5 га. Еще 457,2 га планируется приобрести в Пушкинском районе, 43 га — в Одинцовском и 39,56 га — в Волоколамском.

При этом сделка будет осуществляться по расценкам, которые существенно ниже рыночных. Например, некоторые участки стоят дешевле аналогичных в 980 раз.

Такие скидки связаны с налогом на землю: подмосковные лендлорды занижают рыночную стоимость своих участков, чтобы сократить выплаты пошлины. Эта же цена фигурирует в оферте, которую направляет продавец властям.

Как пишет "Коммерсантъ", землевладельцы до сих пор считали оферту формальностью и не ожидали, что власти региона воспользуются правом выкупа земель.

Между тем сами агропроизводители считают, что работать на этих землях убыточно. Для минимальной рентабельности хозяйствам нужно, чтобы стоимость аренды не превышала 300-500 рублей за сотку за год. При этом власти Подмосковья могут распродать земли под дачи, если не дождутся спроса на территории.

