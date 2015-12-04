В столице откроют "горячую линию" для пострадавших от сект

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

В столице планируют запустить онлайн-консультации для пострадавших сект. Об этом рассказал глава комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

"Мы планируем организовать "горячие линии" и онлайн-центр для консультации людей, которые столкнулись и пострадали от лжепроповедников и псевдорелигиозных организаций", – передает слова Палеева Агентство "Москва".

Напомним, в сентябре столичные власти решили создать памятку для граждан об опасности сект. В памятке подробно и понятно объяснят, как распознать секту и куда обращаться за помощью.

Ранее в Москве планировалось опубликовать "черный" и "белый" списки религиозных организаций. Справочник предполагалось раздать чиновникам, а также распространять среди жителей столицы через центры госуслуг. Издание должно было собрать информацию обо всех религиозных организациях, работающих в регионе.

Также во всех округах столицы планировалось создать "группы антитеррористической пропаганды". Основная цель этих групп – работа с молодежью, трудовыми мигрантами и другими "группами риска" для формирования устойчивой гражданской позиции и толерантного отношения ко всем религиям и культурам.