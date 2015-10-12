Москвичи выберут бесплатные кружки во дворцах культуры

Москвичам предложили решить, какие кружки и секции они бы посещали во дворцах и центрах культуры. Новое расписание будет составлено на основе ответов горожан в голосовании проекта "Активный гражданин".

Посещаемость кружков и секций при этом планируется увеличить с более 100 тысяч до 130 тысяч человек. Ранее в 11 центрах культуры уже открылись пять новых секций, а 98 кружков и студий расширили направления. Чаще всего москвичи посещают курсы по хореографии, изобразительному, декоративно-прикладному искусству и театральные студии.

На первом этапе голосования жители каждого округа выберут адрес Дворца или центра культуры, на втором - интересные занятия, а на третьем укажут, для кого они подбирали кружки и секции: для себя, для детей или для родителей.

Среди представленных 25 направлений есть традиционные, такие, как вокал, фехтование, шахматы, курсы компьютерной грамотности, иностранные языки и боевые искусства. Кроме того, предлагаются и кружки, рассчитанные на узкую целевую аудиторию.

Жительница района Северное Тушино Анна Розова отметила, что бесплатных кружков и секций рядом с ее домом не хватает. "Я бы ходила на курсы иностранного языка, в класс игры на гитаре и на флейте, на аэробику и на плавание. У метро "Сходненская", где я живу, нет ни одного бассейна, о других секциях я не знаю - если откроется что-то новое, нужно обязательно информировать об этом жителей", - приводит ее слова пресс-служба проекта.

Ранее сообщалось, что около 80 процентов московских школьников в этом году будут посещать кружки и секции. Как заявил заместитель руководителя департамента образования Игорь Павлов, в системе дополнительного образования сейчас задействованы около 1,04 миллиона детей от 5 до 18 лет.

Председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что во всех школах есть бесплатные кружки и секции.

"Общий совокупный бюджет, выделяемый городом на дополнительное образование – порядка 14 миллиардов рублей. Доступность бесплатных образовательных программ достаточно широкая. Вопрос скорее в том, готовы ли родители в новых условиях искать эти программы. Раньше за этими услугами обращались в центры и дворцы творчества, а теперь их можно искать и в школе. Нужно зайти на сайт школы и посмотреть, какие программы она предлагает.

Напомним, москвичи могут записать своих детей в учреждения дополнительного образования на портале госуслуг. Зайти на сайт и выбрать для ребенка подходящую спортивную секцию, кружок или творческую студию можно в секторе электронных услуг в любом из 110 центров госуслуг.