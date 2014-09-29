Доноров крови за последние семь лет стало больше в пять раз

Фото: m24.ru

За семь лет количество доноров крови в Москве увеличилось в пять раз. При этом две трети доноров – это молодые люди до 30 лет, сообщила главврач производственного комплекса Центра крови ФМБА России София Голосова.

"С 2008 года, когда начал действовать нацпроект "Здоровье" и прошла модернизация службы крови, количество доноров увеличилось. Если сейчас в наш стационар в Москве приходит от 100 человек в день, то раньше приходили только 20-25", - цитирует Голосову Агентство "Москва".

Она добавила, что ежедневно, учитывая работу выездных бригад, Центр крови ФМБА обслуживает более 200 человек. При этом более 70%, а это около 17 тысяч человек, являются постоянными донорами крови.

Отметим, что в Москве количество доноров составляет 18 человек на тысячу.

Добавим, что в июне Мосгордума в окончательном чтении приняла законопроект, определяющий меры социальной поддержки для почетных доноров Москвы.

В частности, законопроектом предусматриваются меры соцподдержки москвичам, которые были награждены нагрудным знаком "Почетный донор Москвы", при условии, что они будут не менее 3 раз в год сдавать кровь и не менее 7 раз - плазму.

Социальная поддержка включает в себя бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси и маршрутного такси), изготовление и ремонт зубных протезов в столичных поликлиниках, 50 процентную скидку при оплате ЖКХ и такую же скидку при покупке лекарств.

Отметим, что в настоящее время правительством Москвы меры социальной поддержки предусмотрены, но фактически они не предоставляются. Изменения в законодательстве создадут все необходимые условия для реализации предоставленных почетным донорам города прав.