Москвичам предлагают снимать на камеры показания счетчиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти разрешили жителям следить за сотрудниками управляющих компаний (УК) и энергетиками, рассчитывающими тарифы за "коммуналку", сообщила M24.ru представитель дирекции ЖКХ и благоустройства по Восточному округу Ксения Добролюбова.

По ее словам, жильцам домов предлагают сопровождать работников ЖКХ во время комиссионного снятия показаний с общедомовых счетчиков и даже фиксировать это на видеокамеру. Добролюбова отметила, что департамент ЖКХ потребовал проводить такие добровольные "рейды" по всем московским домам. Она подчеркнула, что показания общедомовых счетчиков снимаются каждый месяц. График обходов будет за несколько дней до события вывешиваться на сайтах управляющих компаний и префектур, а также в виде объявлений в подъездах. Жильцы дома, желающие поучаствовать в процедуре, должны позвонить в свою УК и записаться. При этом число сопровождающих не ограничено. "Процедура длится несколько дней. Снимаются показания по использованию холодной и горячей воды, тепловой и электроэнергии. Так что каждый желающий сможет проконтролировать процесс", - утверждает Добролюбова.

Более того, москвичи смогут снять на камеру снятие показаний с общедомовых счетчиков. Для этого им нужно заранее предупредить об этом управляющую компанию. "Нужна полная прозрачность, чтобы у жителей не возникало вопросов, как образуются счета за ЖКХ", - говорит Добролюбова.

Напомним, в феврале появилась информация о том, что москвичи получают очень большие счета за "коммуналку", поскольку во многих квартирах живут незарегистрированные жильцы, которые пользуются услугами ЖКХ, но не платят за них. В итоге "их" кубометры воды распределяются между остальными жильцами. Недавно московские власти утвердили методические рекомендации, согласно которым представители УК вместе с участковыми могут ходить по квартирам, где не установлены счетчики, и выявлять жильцов без прописки. Министерство регионального развития, в свою очередь, разработало порядок действий УК по проверке квартир по всей России. Правда, он пока не утвержден.

Представитель московского отделения общественной организации "Опора России" Николай Диваков считает, что участвовать в обходах по снятию показаний счетчиков, в основном, будут все-таки пенсионеры: они свободны днем в будни, когда обычно и замеряют показания приборов учета. "Возможно, ТСЖ и домовые кооперативы также будут выделять своих представителей", - отметил эксперт.

София Сарджвеладзе